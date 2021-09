Aldo Montano quando torna al GF Vip?/ Manca poco ma già causa la lite tra Manuel e Lulù Selassiè

Aldo Montano è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Un abbandono che non è stato il frutto di bestemmie, offese o di un comportamento non convenzionale nei confronti dell’etichetta televisiva o degli altri concorrenti, ma una contingenza dettata da accordi già presi in precedenza con la produzione al momento della firma del contratto. Infatti, il conduttore Alfonso Signorini ha corteggiato per molto tempo l’atleta che recentemente ha conquistato un oro alle Olimpiadi di Tokyo. Un successo sportivo e personale che lo porterà tra giorni al Quirinale per essere accolto, assieme a tutti gli atleti tricolori medagliati, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sono quelle esperienze che capitano poche volte nella vita e l’atleta non può e non vuole rinunciare a questa giornata di gloria e decoro. Di tutto ciò Signorini era assolutamente consapevole, sapeva anche che l’atleta sarebbe dovuto uscire anticipatamente per trascorrere un periodo di quarantena da regolamento (tutti i concorrenti del Grande Fratello dopo l’uscita devono auto isolarsi per motivi legati ai protocolli relativi alla prevenzione Covid), ma la presenza di Aldo Montano è stata comunque un fiore all’occhiello per la trasmissione che, in questo modo, si è aggiudicata la presenza di uno degli atleti più amati e medagliati dello sport italico.

Manuel e Lulù hanno litigato al Grande Fratello Vip, c’entra Aldo Montano…

Dopo l’uscita di Aldo Montano, molti concorrenti hanno iniziato a soffrire la sua assenza al Grande Fratello Vip. Montano è un uomo corretto, brillante nella scherma e nella vita e aveva tessuto una profonda amicizia con Alex Belli. L’atleta, dopo mesi di sacrifici, allenamenti, tensioni dovute alle competizioni, le fase eliminatorie, le finali, si stava davvero rilassando nella casa, percependo assai poco il senso di chiusura e dedicandosi ai rapporti interpersonali .

La sua carriera lo richiede comunque al cospetto del Presidente della Repubblica, un evento al quale sarà presente anche il Primo Ministro Draghi, per celebrare il sacrificio di atleti che hanno lottato per primeggiare e vincere nello sport e nella vita. Intanto, in vista del rientro di Montano nella casa, Manuel e Lulù hanno litigato. La principessa soffre il ritorno di Montano tanto da aver fatto una scenata di gelosia a Manuel che preferisce mantenere la vicinanza con il suo amico. Aldo come reagirà al suo rientro?

