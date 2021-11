ALDO MONTANO VS ALEX BELLI IN DIRETTA AL GF VIP/ Sfiorata la rissa: urla e accuse

Si sfiora quasi la rissa in diretta su Canale 5 al Grande Fratello Vip tra Aldo Montano e Alex Belli. I due hanno modo di confrontarsi ma i toni si alzano subito. Aldo parte in quarta e dichiara: “Un comportamento leale da uomo non era andare al confessionale e vomitare tutto prima di parlare con me. Prima che io vedessi, venivi da me e mi dicevi tutto. Da uomo leale non vai a vomitare al confessionale, in modo teatrale e fatto anche male, ma vieni da me in giardino a fare con me la mattina quella discussione.” Alex spiega come è nato il suo malumore: “Il mio più caro amico mi dice che sono ‘falso e ipocrita’, secondo te come devo reagire?” I toni si alzano ancora, i due si avvicinano troppo e quasi sfiorano la rissa, tanto che Signorini li invita poi a ritrovare la calma. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Questa sera al Grande Fratello Vip si torna a parlare dello scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. Tutto è iniziato nella puntata di lunedì sera per colpa delle affermazioni fatte dall’attore di “Centovetrine” durante la festa di Halloween: Belli ha accusato lo schermidore di non esporsi mai e nascondere la sua personalità per “mantenere l’aplomb del campione olimpionico”. Montano non ha preso bene le parole dette in confessionale dall’arte: “Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Vieni di là, mi chiami e mi dici: “Aldo devo risolvere una cosa”. Non vai a fare la suora in confessionale. Grande, grosso e c******e sei. Tutta la tua amicizia, quella cosa dei “moschettieri” che dicevi, è una farsa”, ha sbottato la mattina dopo. Immediata la replica di Belli: “Non puoi prendertela così, vuol dire che hai la coda di paglia”. Miriana Trevisan è dovuta intervenire per dividere fisicamente i due litiganti.

Davide Silvestri che è molto amico di Alex Belli ha fatto notare all’attore che nei toni ha esagerato, mentre Soleil Sorge ha attaccato lo schermitore: “Qui non siamo a portare le nostre professioni”. Aldo Montano ha replicato: “Invece sì (…) come è chiaro anche che ho un’antipatia nei tuoi confronti”. La lite tra Montano e Belli ha riscosso molto interesse, la stessa Elettra Lamborghini è intervenuta con un tweet: “Un altro shh e spacco il telefono… vogliono fare fuori Aldo perché è il più forte… non capisco questa cosa che l’essere gentile e composto sia considerato da persona senza pal*e… ma fatemi il piacere”.

Da fuori la casa del Grande Fratello Vip, stanno arrivando molte dimostrazioni d’affetto nei confronti dello schermidore. Alcuni fan hanno raggiunto il bunker di Cinecittà e per dimostrare il loro supporto al campione olimpico hanno gridato: “Aldo sei grande! Siamo tutti con te!”. Questa sera Aldo e Alex saranno chiamati a confrontarsi ancora una volta in diretta: arriveranno a deporre l’ascia di guerra?



