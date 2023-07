Ale al falò di confronto: “Federico sei senza palle”/ A Temptation Island 2023 atto finale per la coppia

Ale asfalta Federico al falò di confronto a Temptation Island 2023

A Temptation Island 2023 è tempo di falò di confronto finale tra Ale e Federico che asfalta il fidanzato. Ale non appena rivede il fidanzato in spiaggia dopo il rifiuto al primo falò di confronto negato domanda: “Hai finito di fare l’uomo senza palle? Non mi basta un ‘mi dispiace’, mi fai schifo!”. Ale è furiosa dopo aver subito per quindici giorni parole ed affermazioni poco carine nei suoi confronti, visto che sin dal suo ingresso il fidanzato ha confessato di non essere innamorato di lei. “La cosa più schifosa è che hai detto di non amarmi ridendo! Che persona sei? Devi stare solo zitto perché non meriti un cazz*!” le ricorda Ale che lo attacca senza paura.

Temptation Island 2023, ultima puntata/ Diretta e coppie: Ale e Federico si lasciano e...

Federico cerca di difendersi e giustificare le sue affermazioni all’interno del villaggio precisando che la sua era una risata di imbarazzo, ma Ale non ci crede e rincara la dose giudicando quella risata come una mancanza di rispetto.

Ale a Temptation Island 2023: “Federico sei vergognoso”

Nonostante le mille scuse di Federico, Ale a Temptation Island 2023 è sempre più furiosa. “E’ vergognoso, si descrive da solo per quello che è. Vuoi sapere una cosa spregevole: sei spregevole sai perchè? Tu ti buttavi su questa Carmen, ma lei si spostava. Sei squallido, mi fai schifo. Non ti senti sporco dentro?” dice Ale a Federico che dal canto suo ribatte “no, ho fatto quello che mi sentivo di fare. Sono stato sincero ed onesto”.

DAVIDE E ALESSIA SI SONO LASCIATI DOPO TEMPTATION ISLAND 2023?/ Lui: "Le ho chiesto una pausa, non mi fido"

I due sono arrivati al capolinea finale di un rapporto oramai terminato. Ale, infatti, è apparsa molto più sicura di se pronta a tagliare un rapporto malsano e ad iniziare un nuovo percorso di vita con il single tentatore Lollo.

LEGGI ANCHE:

GABRIELA E GIUSEPPE STANNO ANCORA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui: "Tra due anni voglio sposarla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA