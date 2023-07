Ale e Federico si lasciano a Temptation Island 2023?/ Lui stronca: “È come una sorella, con lei mi annoio”

Di fronte al video del bacio della fidanzata Ale col single Lollo a Temptation Island 2023, Federico non batte ciglio. “Gelosia? No, non provo niente”, ammette il ragazzo quando Daniele gli chiede cosa abbia provato di fronte a quelle immagini.

Poi fa di più e confessa: “Per Carmen provo molta attrazione fisica, passionale, e mi sto trattenendo. Non ho mai provato nulla del genere finora. Tra me e Ale manca il sentimento, manca la base, è quasi una specie di sorella per me.” Dichiara dunque di provare qualcosa per Carmen: “Mi piace davvero, ho proprio voglia di qualcosa di più passionale”. Ale, di fronte a queste immagini, è una furia: “Abbi le palle stronz*!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ale e Federico verso il falò di confronto a Temptation Island 2023

È tempo di tirare le somme a Temptation Island 2023 per la coppia composta da Ale e Federico. Prima di arrivare al falò di confronto finale, per Ale arriva il momento di assistere ad altri filmati del fidanzato con la single Carmen. Con lei Federico è vivace, pieno di complimenti, evidentemente preso, cosa che fa infuriare Ale.

“Che bastardo! Esca pure con questa, per me fa schifo veramente! – tuona Ale contro il fidanzato – Non ha neppure avuto le palle per venire al falò, questo codardo! Io non lo capisco più come persona, si sta comportando davvero come una merd*!” Presa dalla rabbia, decide di togliere il divieto dei video per Federico e di mostrargli tutto ciò che è accaduto tra lei e il single Lollo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ale e Federico, arriva il falò di confronto a Temptation Island 2023

Ale e Federico sono una delle coppie di concorrenti di Temptation Island 2023. Per i due è arrivato il momento del falò di confronto finale durante la sesta ed ultima puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Cosa succederà? Durante il viaggio dei sentimenti all’interno del villaggio – resort in Sardegna ha visto Ale e Federico distanti sin dai primissimi giorni. Il fidanzato, infatti, ha confessato non solo di non amare la sua ragazza, ma anche di non sentirne la mancanza e di non immaginare un futuro di coppia con lei. Confessioni che hanno stupito Ale che ne è venuta a conoscenza nel pinnettu durante uno dei tanti video ricevuti. A pensare che a scrivere alla redazione è stata proprio la ragazza giunta ad un punto di non ritorno nella sua relazione: ” Federico non mi dà stabilità. O ci sposiamo o ci lasciamo”.

Dal canto suo Federico parlando di matrimonio ha detto: “la mia visione del futuro è diversa dalla sua. Non voglio sposarmi, non riesco a immaginarmi”.

Ale e Federico si sono lasciati dopo Temptation Island 2023?

La coppia di Ale e Federico, protagonisti di Temptation Island 2023, sono tra le più papabili a lasciarsi dopo il falò di confronto. I due, infatti, hanno dimostrato con il loro percorso all’interno del programma di non essere predestinati a stare insieme. Ale, dopo aver ascoltato le parole del fidanzato Federico, si è avvicinata al single Lollo con cui si è scambiata un bacio. Un avvicinamento che l’ha destabilizzata al punto da richiedere un falò immediato di confronto. Federico, avvisato da Filippo Bisciglia della scelta della fidanzata, dopo un momento di riflessione ha deciso di rifiutare il falò per continuare la conoscenza con la single Carmen nel villaggio.

Una decisione che ha spinto Ale a qualcosa di mai successo prima: vietare la visione dei suoi filmati al fidanzato che ha reagito molto bene alla notizia. Cosa succederà tra i due? Si lasceranno durante il falò di confronto finale?











