Ale Catania/ Già scoppiata la passione con Serena Enardu? (Temptation Island Vip 2)

Ale Catania, chi è il tentatore di Tamptation Island Vip 2019?

Sono ben poche le informazioni in nostro possesso su Ale Catania, che conosceremo presto su Temptation Island Vip 2 grazie alla veste di Single. Il bel 23enne è di origine bolognese ed è agente di commercio, ma sembra non sia molto incline a rilasciare informazioni sul proprio conto. Gli spettatori più attenti forse non si lasceranno sfuggire uno dei dettagli più importanti, che ci porta indietro nel tempo fino al Trono di Nilufar Addati. Alessandro infatti figura fra i corteggiatori della bella napoletana, a sua volta approdata nel reality mariano dedicato alle coppie in crisi. A quei tempi però Catania non era riuscito a suscitare interesse nella tronista, tanto che lo abbiamo visto sparire nel giro di poco tempo. Sappiamo però che fra i suoi precedenti lavori c’è anche una piccola presenza come modello, dato che compare come testimoniali del noto brand Versace per alcuni shooting che risalgono a due anni fa. Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne abbiamo inoltre scoperto che Alessandro ama molto la fotografia e i gatti.

Ale Catania: passione con Serena Enardu pronta a decollare?

Fra Ale Catania e Serena Enardu è già scoppiata la passione? A quanto pare uno dei nuovi Single di Temptation Island Vip 2 potrebbe aver già centrato il bersaglio. Nel corso delle prime anticipazioni rilasciate dall’emittente, sembra infatti che la fidanzata di Pago abbia trovato carne tenera su cui affondare i dentini. D’altronde Alessandro non si è mostrato immune al fascino particolare della bella concorrente, a cui si è avvicinato in tempo record. E in base a quanto emerso in settimana, ovvero la possibilità che Pago possa aver lasciato prima del previsto la trasmissione, è probabile che in qualche modo la causa sia da attribuire proprio a Catania. Sui social non sono mancati alcuni spoiler da parte del cantante, tanto che si ipotizza che ci possa essere stato un tradimento. Il Tentatore c’entra qualcosa oppure è innocente? Lo scopriremo solo in queste prime puntate, quando ci verrà svelata l’esatta dinamica che si instaurerà fra la concorrente e il Single dalla bellezza mediterranea. In particolare scopiamo che Serena vuole “liberarmi da tutti questi blocchi che ho”, come rivela a Catania durante una giornata di relax in spiaggia. Il tutto si traduce con un piccolo tuffo notturno non previsto ed un 11 assegnato dalla concorrente al Tentatore per via del suo aspetto fisico. Clicca qui per guardare il video di Ale Catania e Serena Enardu.

