Ale e Federico si lasciano a Temptation Island 2023?/ Lei allo stremo: “É un cogl*one, aspetta che io…”

Temptation Island 2023, Alessia Ligotti attacca il fidanzato, Federico: lo spoiler della terza puntata

Ale e Federico rischiano un triste epilogo della loro lovestory, in TV, o almeno questa é l’ipotesi che si fa spazio alla luce dello spoiler sulla nuova puntata di Temptation Island 2023. In vista della terza puntata del docu-reality sui tradimenti, la cui messa in onda é attesa per la prima serata di lunedì 10 luglio 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, la pagina Instagram di Temptation Island 2023 mostra al web un video.

Si tratta dello spoiler di un estratto delle registrazioni che vede la fidanzata Alessia Ligotti, soprannominata Ale, registrare un chiaro attacco al fidanzato, Federico, evidentemente satura degli atteggiamenti da lui assunti nel villaggio dei fidanzati e i tentatori.

Federico e Alessia Ligotti sono destinati alla rottura?

“É un co*lione… aspetta che lo lascio io!”, sbotta nel curioso video spoiler della terza puntata di Temptation Island 2023, la fidanzata Alessia Ligotti, alludendo al fidanzato Federico. Ma cosa abbia fatto di compromettente il giovane, per poi ricevere l’attacco a distanza di Ale, resta l’arcano da svelarsi per i fedeli spettatori del docu-reality sui tradimenti condotto da Filippo Bisciglia sulle reti Mediaset.

Alessia Ligotti e Federico partecipano a Temptation Island 2023 al fine di fare luce sulla natura dei loro sentimenti. Cittadini di Trieste, hanno 31 anni e sono fidanzati da tre anni: lei intende sposarsi e costruire una famiglia con il fidanzato, lui invece matura una concezione divergente dell’amore, non necessariamente fondato sulla famiglia tradizionale. Che Alessia Ligotti e Federico possano maturare la scelta di lasciarsi? Non può dirsi un’ipotesi azzardata che i fidanzati siano sull’orlo di una rottura annunciata.

Nel frattempo, intanto, anche un’altra coppia protagonista a Temptation Island 2023 vivrebbe una dura crisi d’amore, rischiando la rottura al format sui sentimenti…

