Aleandro Baldi: “Messo da parte dopo Non Amarmi? Non so cosa sia successo”/ “Con l’arrivo di Bocelli…”

Aleandro Baldi e il grande successo

Aleandro Baldi ha conquistato il successo grazie al Festival di Sanremo che ha vinto per ben due volte con il brano “Non amarmi” diventato un grande successo della tradizione musicale italiana e che ha venduto milioni di copie e “Passerà”. Aleandro Baldi, con la sua voce, riuscì a conquistare così il successo e il cuore del pubblico. Poi tutto cambiò e, a distanza di anni, ospite de I Lunatici, ha ricordato proprio quegli anni. “Se mi sono sentito messo da parte dopo ‘Non amarmi‘ e ‘Passerà‘? Non posso esattamente sapere cosa sia successo”, spiega l’artista.

Nel corso dell’intervista, ripercorrendo le varie fasi della sua carriera, Aleandro Baldi ricorda anche il momento in cui, sulla scena musicale, arrivò Andrea Bocelli che, oggi, è uno degli artisti italiani più famosi al mondo. Il successo di Bocelli ha influito sulla carriera di Baldi? A rispondere è proprio lui.

Aleandro Baldi e il rapporto con Andrea Bocelli

“A livello alto si dice che quando è emerso Bocelli due non vedenti non potevano stare sulla breccia. Avevo scritto anche una canzone in merito a questo… Se uno ha un giocattolo o una macchinina dello stesso colore o uguale, prende la nuova e butta la vecchia”, ha spiegato Aleandro Baldi ai microfoni de I Lunatici.

Di fronte ai cambiamenti, Baldi ha sempre mantenuto il proprio atteggiamento accettando tutto ciò che la vita gli ha offerto: “Non ho mai rischiato di perdere la testa, perché avevo sempre pensato che il successo fosse un qualche cosa di transitorio. Che oggi ci poteva essere e domani no. Il successo non è tutto di una persona. Non è tutto nella vita. Io preferisco avere meno successo ma fare canzoni che voglio scrivere”, ha concluso.

