Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo/ Sparatoria sul set di “Rust”

Arrivano importanti aggiornamenti su Alec Baldwin e sulla tragedia sul set del film “Rust” datata ottobre 2021. Come tutti purtroppo sappiamo, l’attore americano sparò con una pistola armata con proiettili vivi sul set del lungometraggio western e un colpo raggiunse Halyna Hutchins, direttrice della fotografia poi morta per le ferite riportate. Ebbene: la procura del New Mexico ha deciso di incriminare l’attore per omicidio colposo.

La decisione dei giudici di rinviare a giudizio Alec Baldwin arriva quindici mesi dopo il dramma, nel quale rimase ferito alla spalla anche il regista Joel Souza. Come riportato dalla stampa statunitense, la District Attorney dell’area di Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, ha incriminato per omicidio colposo non volontario anche l’addetta alla manutenzione delle armi sul set, Hannah Gutierrez Reed. L’assistente alla regia David Halls si è invece dichiarato colpevole di uso negligente di arma letale.

Alec Baldwin a processo per omicidio colposo

Come riportato dall’Ansa, in New Mexico l’omicidio colposo involontario è un reato penale di quarto grado e comporta una pena massima di 18 mesi di prigione. Alec Baldwin ha sempre sostenuto che gli era stato detto che l’arma non era arma con proiettili vivi. Ma non solo: ha sempre evidenziato di non aver mai premuto il grilletto. “Non punterei mai una pistola contro qualcuno per poi premere sul grilletto”, la sua versione in un’intervista ai microfoni di Abc.

Una delle prime reazioni alla decisione dei pubblici ministeri del New Mexico è stata quella di Luke Nikas, avvocato di Alec Baldwin. Il difensore dell’attore ha parlato senza mezzi termini di “terribile errore giudiziario”: “Questa decisione distorce la tragica morte di Halyna Hutchins e rappresenta un terribile errore giudiziario. Il signor Baldwin non aveva motivo di credere che ci fosse un proiettile vivo nella pistola, o in qualsiasi punto del set del film. Si è affidato ai professionisti con cui ha lavorato, che gli hanno assicurato che la pistola non aveva cartucce cariche. Combatteremo queste accuse e vinceremo”, le sue parole riportate dalla Cnn.

