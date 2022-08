Alec Baldwin licenziato da Hollywood dopo sparo su set/ “Stress? Perso anni di vita”

Alec Baldwin dopo sparo su set: perse molte occasioni lavorative

La vita di Alec Baldwin è radicalmente cambiata dopo il drammatico incidente avvenuto sul set del film Rust nel quale a causa di uno sparo perse la vita la direttrice della fotografia Halyna Hitchins. Le maggiori conseguenze l’attore le ha registrate nella sua vita professionale, ma non solo. In una recente intervista alla Cnn, Baldwin ha svelato di stare trovando difficoltà a trovare un lavoro nel cinema dopo quanto accaduto lo scorso ottobre. Ad oggi ha ammesso di aver perso ben cinque possibilità di lavoro in altrettanti film.

Nel corso della medesima intervista, Alec Baldwin ha ribadito di non aver premuto il grilletto della pistola di scena durante le riprese di Rust. Eppure una donna purtroppo è morta. Adesso però l’attore deve fare i conti con le dure conseguenze ed ha ammesso che avrebbe lasciato certamente il mondo del cinema se non fosse stato per il grande sostegno della moglie Hilaria Baldwin, che aspetta il suo settimo figlio.

Alec Baldwin licenziato da Hollywood e stressato

Come sta vivendo sul piano professionale questo momento Alec Baldwin? A quanto pare non in modo semplice: “Sono stato licenziato da un altro lavoro ieri”, ha confidato nel corso dell’intervista. “Ero pronto per andare sul set, saltare su un aereo… Ho parlato con questi ragazzi per mesi e ieri mi hanno detto che non volevamo più fare il film con me…”. Ancora una volta, dunque, sarebbe stato licenziato da Hollywood dopo i fatti dello scorso 21 ottobre che hanno cambiato anche la sua vita.

Adesso Alec Baldwin ha spiegato di avere paura anche per la sua sicurezza dopo le parole dell’ex presidente Trump, secondo il quale l’attore avrebbe ucciso apposta la donna sul set. “Lo stress che mi ha causato e mi sta causando questa vicenda mi ha tolto anni di vita”, ha svelato, “C’è un mucchio di gente che mi attacca senza conoscere i fatti”. La moglie ha avuto un ruolo decisivo: “Se non avessi lei, probabilmente mi sarei licenziato, mi sarei ritirato, me ne sarei andato, venduto tutto ciò che possedevo, preso una casa in mezzo al nulla e trovato qualcos’altro da fare, tipo vendere immobili”. Nel caso in cui dovesse tornare a lavorare, Baldwin ha poi svelato che non lavorerà più con pistole vere.

