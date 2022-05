Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere/ lui ogni mattina vuole renderla felice…

Chi è Alejandra Silva e come ha conosciuto Richard Gere?

Alejandra Silva è una pubblicista e attivista spagnola di 38 anni. Ha lavorato a lungo per un’agenzia di Madrid e nel 2005 ha iniziato a ricoprire un ruolo importante nel settore di vendita e marketing presso un’azienda privata del settore aeronautico. E’ la figlia di Ignacio Silva, l’ex vicepresidente del Real Madrid ed è stata sposata ben due volte. Il suo primo marito è stato Govind Friedland, nel 2012 la coppia aveva coronato il loro matrimonio con l’arrivo del loro primo figlio, Albert. Poi nel 2014 Alejandra conosce l’attore Richard Gere, se ne innamora follemente e decide di divorziare.

In merito al loro primo incontro, la ragazza, 33 anni più giovane di lui, dichiara: “Era il 2014, ero a Positano, dove la mia famiglia possiede un hotel. Richard soggiornava lì e un amico in comune ci fece conoscere. Al primo sguardo, sentimmo entrambi una forte attrazione, non smettevamo di guardarci e da allora siamo stati inseparabili”. Nonostante la notevole differenza di età, la coppia non è stata vittima di grandi critiche, poiché la ragazza è benestante ma soprattutto i due sono visibilmente felici e appagati.

Alejandra Silva e Richard Gere, la storia d’amore dopo il matrimonio

Nel 2018 Alejandra Silva e l’attore Richard Gere si sono sposati. Prima una cerimonia intima, in Spagna, poi una cerimonia civile a casa dell’attore a New York, in tema buddista. Lui 72 anni, lei 38 ma il loro amore va sempre meglio. I due infatti condividono spesso dettagli della loro relazione sui social e a quanto pare, lui le scrive spesso delle canzoni e ogni mattina le chiede cosa può fare per renderla felice. Anche Richard proprio come Alejandra aveva avuto un figlio da una precedente relazione ma con sorpresa di tutti, finalmente, nell’aprile del 2020 i due hanno avuto un figlio insieme.

Lei parla spesso e con gioia del marito Richard e due anni dopo il loro matrimonio aveva dichiarato alla stampa: “Richard è l’uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, generoso e divertente che abbia mai conosciuto. Cosa posso dire? Sono così innamorata…. Mi sento così fortunata, ogni giorno mi ricorda che sono importante per lui”. Pochi mesi fa i due si sono trasferiti in una nuova villa a North Salem che ammonta circa a 9,8 milioni di dollari, più altri 700 mila dollari spesi per comprare terreni intorno e garantirsi il massimo della privacy.











