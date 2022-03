L’amore infedele Unfaithful/ Su Rai 2 il film con Richard Gere e Diane Lane

L’amore infedele Unfaithful, film di Rai 2 diretto da Adrian Lyne

L’amore infedele Unfaithful va in ondasu Rai 2 oggi, 24 marzo, a partire dalle 21,20. Il genere è un mix tra l’erotico, il thriller e il drammatico ed è il remake del film francese Stephane, una moglie infedele di Claude Chabrol.

L’amore infedele Unfaithful è diretto dal regista americano Adrian Lyne nel 2002 e gli interpreti principali sono Richard Gere, Diane Lane e Olivier Martinez. I due protagonisti Richard Gere e Diane Lane hanno lavorato insieme anche in altre pellicole quali: Cotton Club e Come un Uragano.

Merletto di mezzanotte/ Su Rete 4 il film con Doris Day e John Gavin

L’amore infedele Unfaithful, la trama del film: un tradimento e…

La narrazione de L‘amore infedele Unfaithfulè incentrata su due coniugi Edward e Connie Sumner che vivono una vita apparentemente felice nella loro bella casa di New York e appagati dall’amore del figlio, sposati da11 anni, sono ancora molto innamorati l’uno dell’altra. Un giorno, succede qualcosa di inaspettato, Connie mentre si trovava a Soho, a causa di una forte raffica di vento cade e si scontra con giovane affascinante. La donna si ferisce ad un ginocchio e il ragazzo, di nome Paul, un venditore di libri antichi di origine francese, per aiutarla le offre di medicarla nella sua casa.

Il vizietto/ Su Rete 4 il film cult con Ugo Tognazzi

Dopo aver sanato la ferita, il giovane la saluta regalandole un libro di poesie. Nel libro, il giorno dopo, Connie trova il biglietto da visita del giovane e decide di chiamarlo per ringraziarlo nuovamente. Paul la invita per un caffè a casa sua e nonostante Connie è molto innamorata del marito, si scopre molto attratta dal giovane e di conseguenza fra i due scoppia una passione irrefrenabile. Paul e Connie iniziano una relazione clandestina fatta di incontri furtivi, ma ad un certo punto la donna scopre di non essere l’unica donna nella vita del giovane, ciò nonostante, l’ossessione che nutre nei suoi confronti le impedisce di lasciarlo.

Quasi Amici, Canale 5/ Trama e cast del film con Omar Sy e Francois Cluzet

Il marito, per intanto, comincia ad insospettirsi nei confronti della moglie, perché la trova distante nei suoi confronti e in quelli del figlio e avendo notato anche le sue continue trasferte in città. Spinto dalla gelosia e dalla volontà di vederci chiaro, Paul decide di assumere un investigatore privato che segua la moglie. In poco tempo, l’investigatore fornisce all’uomo una serie di foto compromettenti della moglie insieme al giovane e quindi Edward decide di andare a trovare il giovane nel suo appartamento per affrontarlo.

I due rivali si ritrovano, dopo che Connie è uscita dall’appartamento e hanno un confronto composto e molto freddo. Le cose precipitano quando Edward scopre una palla di vetro con neve che è un regalo che aveva fatto a Connie in occasione del loro anniversario di nozze. Quando il giovane gli rivela che è stata Connie a regalarglielo, Edward spinto dalla rabbia e dalla gelosia lo colpisce uccidendolo. Le indagini della polizia portano ben presto a scoprire il coinvolgimento dei due coniugi nel delitto, ma riescono a depistare gli agenti e decidono di cercare di dimenticare l’accaduto e di cambiare vita e identità trasferendosi in un’altra città.

Il video del trailer “L’amore infedele Unfaithful”













© RIPRODUZIONE RISERVATA