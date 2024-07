Aleksandra Korotkaia, chi è Madre Natura di Ciao Darwin 9: prima punta/ Paolo Bonolis:”meraviglia primigenia”

L’ultima stagione di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5, è partita col botto con la discesa dalla scalinate della prima Madre Natura. Si tratta della bellissima Aleksandra Korotkaia, modella russa, a cui è toccato aprire la nona ed ultima stagione dell’amatissimo e seguitissimo programma televisivo di Mediaset. Sulla bellissima Aleksandra Korotkaia non è dato sapere di più se non è che è nata in Russia e lavora come modella nell’ambito della moda e della pubblicità. La sua bellezza ha immediatamente conquistato il pubblico maschile di Ciao Darwin 9 grazie anche a delle misure da capogiro.

Aleksandra Korotkaia, infatti, è alta 1,80 cm e ha i capelli castani e gli occhi blu ed è molto seguita sui social, visto che il suo profilo Instagram dyagilevaaaa conta più di 20 mila followers. L’arrivo in studio di Aleksandra è stata accolta con grande entusiasmo e trepidazione dal pubblico in studio, ma anche dal padrone di casa Paolo Bonolis.

Aleksandra Korotkaia, chi è Madre Natura di Ciao Darwin 9

Aleksandra Korotkaia è stata la prima Madre Natura di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 di Paolo Bonolis a cui è toccato il compito di darle il benvenuto in studio tra le urla del pubblico maschile. “Meraviglia primigenia, donna dalla quale tutti noi sgorgammo, bella da casello a casello. Lei è una donna affascinante, la ringrazio di essere intervenuta in questa trasmissione per dare quel lustro estetico che altrimenti sarebbe mancato dentro di noi” – ha detto Paolo Bonolis incantato dalla bellezza statuaria e senza tempo di Madre Natura che ha dispensato baci e saluti ai telespettatori.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale la bella Madre Natura dovrebbe essere single, visto che sul suo profilo Instagram non ci sono foto né post in compagnia di un ipotetico fidanzato o di qualcuno che possa essere riconducibile alla sua sfera privata!











