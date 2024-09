C’è la modella russa Aleksandra Korotkaia ad interpretare il ruolo di Madre Natura nella replica di Ciao Darwin 9. La ragazza ha incantato il pubblico di Canale 5 con il suo sguardo magnetico e le sue movenze sensuali. Di lei non si hanno moltissime informazioni, ma sbirciando in rete apprendiamo che ha posato per Musée e GUESS, oltre ad aver vissuto per un periodo nella splendida Dubai.

Decine di migliaia di persone hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram, dove mostra qualche momento della sua vita privata e professionale, con tanti scatti negli Emirati e anche nella sua Russia tra Mosca, Piazza Rossa e Cremlino. Nella puntata in onda questa sera su Canale 5, Aleksandra Korotkaia fa il pieno di consensi tra il pubblico maschile che la osanna ed esalta ad ogni passo in passerella.

E’ stato così ammaliante, Aleksandra Korotkaia, che ha interpretato più volte Madre Natura nel corso di Ciao Darwin 9. Tantissimi gli apprezzamenti espressi dai fan di Ciao Darwin durante le puntate a cui ha preso parte, ma anche i complimenti e gli attestati di ammirazione dei maschietti. Tanti i commenti ironici che si ritrovano sotto le sue foto di Ciao Darwin 9, come quello di un utente che con toni sarcastici ha detto che Aleksandra è “uno dei pochi motivi per fare pace con la Russia”.

Non sono mancate, allo stesso modo, le polemiche, con alcuni utenti che si sono domandati se fosse giusto proporre per il ruolo di Madre Natura una modella così ‘perfetta’. Insomma, ci si è arrivati a lamentare pure di questo. Ma d’altronde il mondo dello spettacolo è così appassionante proprio perché fa sempre discutere…