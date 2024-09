Ciao Darwin 9: oggi in onda la replica della nona puntata

Tutti pronti per la replica di Ciao Darwin 9? Questa sera, sabato 7 settembre, torna in onda la nona puntata della nona stagione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In sfida la squadra capitanata da Raffaello Tonon (Gli Eleganti) e quella di Floriana Secondi (I Tamarri): chi avrà la meglio? Chi ha già visto la puntata ricorda una sfida appassionante tra le due compagini, coi due capitani protagonisti nel corso della puntata.

Da una parte abbiamo il classe 1979 Tonon, icona di diversi reality show in itala come La Fattora e il Grande Fratello; dall’altra parte Floriana, la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, ma anche concorrente della Fattoria e dell’Isola dei Famosi. Due caratteri molto diversi, uniti dalla voglia di giocare e divertirsi in un contesto divertente e pungente come quello di Ciao Darwin 9.

Le prove della nona puntata di Ciao Darwin

Molte prove attendono i nostri protagonisti. Dalla sfida della macchina del tempo alla prova dei cilindroni, passando per la sfilata in intimo, il tavolo di confronto e la prova canora. Tamarri ed Eleganti si sfidano davanti al pubblico di Ciao Darwin 9, in una battaglia destinata ad infiammare i fan dei capitani. Tanti i momenti divertenti da rivivere in questa puntata, come il confronto che ha messo in luce, oltre ai leader, personaggi e personalità davvero simpatiche. Dunque non resta che mettersi comodi e attendere l’inizio della puntata su Canale 5, a partire dalle 21.25, per vivere una serata allegra e spensierata, in compagnia della coppia Bonolis-Laurenti e tutti i loro ospiti.

Chi è Madre Natura della nona puntata di Ciao Darwin 9

Occhi puntati su Madre Natura per l’appuntamento di questa sera con Ciao Darwin 9. Dunque, quale bellezza calcherà il palco dello show di Canale 5? Nella puntata in replica oggi, ritroviamo la bellissima modella russa Aleksandra Korotkaia. Con la sua bellezza ed il suo fascino magnetico ha incantato tutto il pubblico televisivo, facendo lievitare a dismisura i suoi numeri social dopo la fortunata partecipazione a Ciao Darwin 9.

“Lei è una donna affascinante, la ringrazio di essere intervenuta in questa trasmissione per dare quel lustro estetico che altrimenti sarebbe mancato dentro di noi”, l’intrigante introduzione di Bonolis nel presentare Madre Natura al pubblico. Insomma, appuntamento imperdibile nella prima serata di Mediaset.