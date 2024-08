Alena Seredova torna a parlare di Gigi Buffon: “Non ho perdonato il tradimento perché sarei stata una mamma infelice”

Era il 2014 quando una delle coppie più belle e famose del mondo dello spettacolo e del calcio è finita al centro del gossip e della cronaca rosa. Alena Seredova e Gigi Buffon si sono lasciati perché l’allora portiere della Nazionale e della Juventus iniziò una storia con la conduttrice Ilaria D’Amico, sua attuale compagna. All’epoca fu un vero e proprio scandalo ma oggi i due hanno serenamente voltato pagina, Buffon e D’Amico stanno ancora insieme e sono diventati genitori di Leopoldo Mattia. Invece Alena Seredova ha sposato il manager Alessandro Nasi ed i due hanno una figlia Vivienne Charlotte.

In queste ore, tuttavia, Alena Seredova si è confessata a cuore aperto con i suoi follower ed è tornata a parlare dopo anni della fine del suo primo matrimonio e del tradimento di Gigi Buffon. Alla domanda sul perché non ha perdonato Gigi Buffon o se lo avrebbe mai fatto qualora fosse ritornato da lei, Alena Seredova ha risposto schiettamente: “Assolutamente no. Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio. E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me”.

Alena Seredova svela un retroscena: “Ecco perché spesso sono ospite a Verissimo”

Durante la chiacchierata con i suoi follower su Instagram rispondendo alle domande non solo sulla sua vita privata ma anche quelle più particolari e curiose, Alena Seredova ha rivelato anche perché spesso è ospite a Verissimo: “Vado volentieri a Verissimo, è un programma che mi piace molto, non mi mette a disagio, non mi obbliga a fare niente e mi permette di essere me stessa.” E subito dopo ha aggiunto: “Certo che fanno le domande, ma se voglio non rispondo. Non sono obbligata a dire una cosa. Mi piace molto Silvia, ne vale la pena di andare.” Adesso che è felice accanto al marito Alessandro Nasi pensa di avere un altro figlio? “No, ormai è troppo tardi” ha sentenziato la 46enne.