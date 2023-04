Alena Seredova/ “Se ho fatto la escort? L’amore lo faccio gratis e con chi mi piace”

Alena Seredova replica sui social: “Mai stata una escort”

Alena Seredova si è sempre dimostrata schietta e diretta nei confronti delle domande dei media, ciò non cambia neanche nei confronti dei social. La modella ceca ha ricevuto domande molto particolari sul box di Instagram, alle quali ha risposto in modo ironico ed elefante.

“È vero che appena arrivata a Milano facevi la escort?” chiede un follower e Alena Seredova senza peli della lingua ha risposto: “Qui siamo proprio lontani dalla realtà. Posso proprio a testa alta dire che ho sempre fatto l’amore gratis e con chi volevo io“. Insomma, senza scomporsi troppo la modella ha dovuto smentire alcuni rumor assurdi sul suo conto ai quali ha messo un punto definitivo. Le domande, però, non sono finiti lì e alcune hanno messo in dubbio la sua felicità.

Alena Seredova si infuria sui social: la replica alla domanda di un follower

Alena Seredova ha dovuto affrontare alcune domande molto particolare da parte dei follower. La modella ceca, dopo alcune illazioni poco lusinghiere, si è infuriata sui social e ha risposto a tono. “Non sembra che tu sia felice, eppure hai un bellissimo compagno e una splendida bambina: come mai?” questa la domanda di un utente.

Piccata la replica di Alena Seredova che lascia trasparire il suo disappunto: “Ho letto questa domanda e sono andata un po’ a vedere se già in passato mi hai scritto qualcosa di simile e..sì. Diciamo che non azzecchi proprio la verità. Però, tanto, penso che qualsiasi cosa io dica, tu avrai la tua idea, perciò non cambierà nulla“. Al momento, infatti, la modella sta vivendo felicemente la sua vita con la sua famiglia senza alcun tipo di crisi all’orizzonte.

