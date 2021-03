Alessandra Amoroso a C’è Posta per Te/ “Le storie di famiglia mi commuovono sempre”

Alessandra Amoroso, ospite di una sorpresa a C’è Posta per Te

Alessandra Amoroso a C’è posta per te. Si chiude il cerchio con la bella salentina ospite di Maria De Filippi in quest’ultima puntata, appuntamento che arriva proprio ad una settimana della sua partecipazione a Sanremo 2021 come ospite. Nonostante non abbia preso parte alla kermesse canora come concorrente ma lo abbia fatto come ospite, Alessandra Amoroso ha sicuramente avuto modo di brillare anche in coppia con l’amica e collega Emma Marrone con la quale, proprio nei mesi scorsi, ha lanciato il brano Pezzo di cuore, che sta spopolando e scalando le classifiche in attesa di vedere e sentire le due di nuovo live sul palco a Pandemia, o restrizioni, finite. Alessandra Amoroso sarà protagonista di una storia del people show di questa sera e la sua Big Family è già pronta ad asciugare le proprio lacrime visto che la cantante non è nuova a commozione ed emozione in tv quando si tratta di alcune storie familiari intense come quelle di questa sera.

Alessandra Amoroso pronta per un nuovo tormentone?

Ma come è la sua vita adesso? Tra un successo e l’altro, chi la segue sa bene che la sua forza è sempre la sua terra, quel posto magico e ricco di sole in cui vive la sua famiglia dove spesso si rifugia per un po’ di normalità. Proprio nei giorni scorsi Pezzo di cuore è stato premiato con il disco d’oro ma la salentina non si ferma qui e c’è già qualcuno pronto a scommettere che in questi giorni sia già a lavoro sul suo prossimo tormentone estivo. Negli ultimi anni l’abbiamo sentita trionfare con i Boomdabash, anche quest’anno succederà lo stesso? Dall’altro lato c’è chi pensa alla sua vita privata. Al momento sembra che al suo fianco non ci sia nessuno di importante e che dopo la fine della sua relazione con Stefano Settepani, per lei non ci sia ancora stato modo e spazio di ricominciare. Siamo sicuri che i suoi fan, però, sono pronti ad appoggiarla in ogni suo passo.



