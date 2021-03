Alessandra Amoroso, Sanremo 2021/ “Ti vogliamo in gara!”, l’appello dei fan

Alessandra Amoroso gioisce per Laura Pausini e si prepara per Sanremo 2021

Alessandra Amoroso ci sarà oppure no al Festival di Sanremo 2021? L’ex ugola d’oro di Amici è stata citata tra gli ospiti della kermesse dallo stesso direttore artistico per prima, o quasi, insieme a pochi altri, ma ad un tratto ecco che Amadeus ha iniziato a parlare di Emma Marrone mettendo da parte la Amoroso e in molti hanno creduto che l’ospitata fosse saltata. No, non è così. Alessandra Amoroso avrà modo di tornare sul palco dell’Ariston proprio questa sera. Nei giorni scorsi la bella salentina è stata chiamata all’appllo per partecipare alla kermesse canora ma questo non l’ha di certo spingere a dimenticare gli amici e, in particolare, a gioire per la vittoria ai Golden Globes 2021 di Laura Pausini. Le due spesso si sono trovate insieme sul palco proprio per via del loro impegno comune anche nel civile e, in particolare, proprio contro la violenza sulle donne.

Alessandra Amoroso al Festival ancora da ospite, i fan la vogliono in gara!

Al momento non sappiamo ancora quando la cantante salirà sul palco ma quello che tutti sperano è di vederla insieme ad Emma Marrone, magari non solo. Le due pupille di Maria de Filippi per anni sono state etichettate come delle vere e proprie rivali ma in realtà hanno saputo dimostrare il contrario in diverse occasioni fino a quando non hanno addirittura deciso di cantare insieme.

E’ di qualche settimana fa il loro duetto sulle note di Pezzo di cuore. Questo è il titolo del loro brano che sta scalando le classifiche in queste settimane e che i fan sperano di sentire al Festival dove anche Emma Marrone sarà ospite di uno dei quadri di Achille Lauro, ci sarà occasione di vederle quindi insieme in veste di ospiti? La cosa curiosa nel rapporto tra Alessandra Amoroso e il Festival è proprio il fatto che la bella salentina non è mai stata tra i concorrenti ufficiali del programma ma vi ha preso parte una volta per duettare con Valerio Scanu, poi proprio con Emma Marrone in Non è l’inferno e adesso anche quest’anno in veste di ospite. La vedremo prima o poi anche come concorrente?



