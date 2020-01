Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati/ “È vero ma non è come dite!”

E alla fine la bomba lanciata da Chi ha trovato conferma proprio nei diretti interessati: Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati. I due ci hanno tenuto incollati ai social e alle riviste di gossip in attesa dell’arrivo della famosa data del matrimonio più volte annunciato e invece è arrivato l’addio definitivo. La coppia non + più tale ormai da qualche mese e dopo i rumors di questi giorni è stata la stessa Alessandra Amoroso a prendere la parola per confermare la rottura ma, soprattutto, per specificare che non ama rivelare i dettagli della sua privata e quindi non rivelerà le ragioni vere e proprie di questo allontanamento. Quello che ci tiene a specificare è che non è come dicono tutti e che loro non avevano una prospettiva diversa di vita insieme, anzi.

ALESSANDRA AMOROSO CONFERMA LA ROTTURA CON STEFANO SETTEPANI

La salentina usa le storie di Instagram per spiegare la sua attuale situazione sentimentale e scrive: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”. In molti avevano riferito che la rottura fosse arrivata perché lei pronta a mettere su famiglia e sposarsi con lui e quest’ultimo fosse più dedito al lavoro visto che aveva già un matrimonio finito alle spalle. Alla fine non è andata come tutti speravano e come spesso accade alle donne, anche Alessandra Amoroso ha pensato bene di tagliare con il passato con un nuovo look e capelli grigi al grido di: “Perché io vivo a colori,rido e me ne frego!”.

