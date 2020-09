Alessandra Amoroso: “Emma mi ha salvata”/ “Dopo il lockdown mi sentivo spenta…”

L’estate di Alessandra Amoroso è stata ricca di musica e di successo. La cantante salentina che ha scalato le classifiche con la hit “Karaoke” insieme ai Boomdabash, dopo aver partecipato al Battiti Live 2020, è stata anche una delle protagoniste dei Seat Music Awards 2020. Oggi, la cantante appare serena, felice e sicura di sè, ma in una lunga intervista rilasciata a FQ Magazine, confessa di aver attraversato un periodo difficile dopo il lockdown. “Quando è finito il lockdown non avevo più emozioni, sensazioni, mi ero chiusa dentro perché vivo con la gente e per la gente, tutto questo mi è mancato. Io osservo tanto quando esco e mi mancava vedere le persone insieme, come ad esempio una nonnina con la nipote o il racconto di uno sguardo. Tutto questo mi arricchisce sempre”, ha raccontato la Amoroso. Improvvisamente, però, le è mancato tutto. “Invece d’un tratto mi sono ritrovata da sola con il mio cane a Roma. All’inizio avevo diverse cose da fare, ho pulito casa, facevo yoga, cucinavo… Poi non mi andava più di fare nulla, nemmeno palestra, ho smesso pure di ascoltare musica”, ha raccontato la cantante.

Alessandra Amoroso: “Salvata da Emma Marrone dopo il lockdown”

Alessandra Amoroso ha trascorso il lockdown a Roma, lontana dalla sua famiglia con cui, poi, si è ciongiunta in estate. Stando sola, per la cantante salentina, è stato ancora più difficile affrontare la quarantena. A salvarla è stata Emma Marrone attraverso una diretta su Instagram, come ha confessato la Amoroso. “Mi sono ripresa in pochino quando quella matta di Emma mi ha chiamato a tradimento in video su Instagram. Io non ho mai fatto dirette Instagram perciò sono uscita dal bagno di corsa, ero in pigiama e con i capelli per aria, così le ho risposto convinta di parlare solo con lei e invece mi sono ritrovata all’improvviso davanti a migliaia di fan in diretta”, ha confessato ancora la Amoroso che, dopo quell’esperienza con l’amica Emma, ha capito di poter sfruttare i social per mantenere un contatto con i fan e trascorrere il tempo. Oggi, però, Alessandra sta bene e ha cominciato un percorso aiutandosi da sola. “Non mi manca nulla, sono troppo felice, sto proprio bene ed ho il cuore in pace. Ho tutto quello che mi serve”, ha concluso.





