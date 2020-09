Emma Marrone foto con Kanye West: hater non lo riconosce/ “Patetica, offri la cena..”

Emma Marrone nel mirino degli haters. Una foto che ritrae la cantante in compagnia di Kanye West ha scatenato la polemica sui social. Alcuni haters, non riconoscendo Kanye West, hanno attaccato Emma accusandola di fare del bene e sbandierare il tutto sui social. La foto in questione risale al 2015 e fu pubblicata sul profilo Instagram della cantante che, ancora oggi, è stata inondata di commenti razzisti. Di fronte a tali parole, la cantante salentina ha deciso di non restare in silenzio, ma di rispondere pubblicamente condividendo su Twitter uno dei tanti insulti ricevuti. La foto di Emma e Kanye West è stata pubblicata da una pagina ironica che, nella didascalia, ha scritto: “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare”. Il post ha scatenato una miriade di commenti razzisti a cui la cantate ha risposto personalmente.

EMMA MARRONE ZITTISCE GLI HATERS: “CHI MI INONDA DI INSULTI, E’ LA FECCIA DI QUESTO PAESE”

Emma Marrone non ci sta e replica duramente agli haters condividendo su Twitter la foto con Kanye West, il tweet pubblicato dalla pagina Tweet News e uno dei tanti commenti razzisti ricevuti. “Abbattiamo le mani a questa ipocrita sinistrosa e, come diceva mia nonna, il bene si fa, ma non si ostenta. Impara capra. Emma Marrone sei patetica”, è il messaggio dell’hater. La risposta della cantante salentina è stata durissima: “Questo ragazzo nero è Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?”, ricevendo il plauso dei suoi fan.

Questo “ragazzo nero” è kanye West.

E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese.

Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre? pic.twitter.com/OAmreqbocF — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 8, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA