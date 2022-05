Alessandra Amoroso/ Grande tensione per il concerto evento di San Siro

Alessandra Amoroso non è alla sua prima volta sul palco di Radio Italia Live dove è di casa. Il suo ultimo album Tutto accade, uscito lo scorso ottobre, è il settimo della sua carriera e le ha attribuito il disco d’oro e racchiude 14 brani, profondi e introspettivi. Come lo definisce la stessa Alessandra, e confermato dalla critica di settore, si tratta di un album che segna il suo passaggio a l’età matura, quindi con maggiore consapevolezza e sicurezza in sè nell’affrontare la sfera sentimentale, l’amore. Dopo la partecipazione a Radio Italia Live 22, la vedremo il prossimo 13 luglio sul palco dello Stadio San Siro di Milano per il suo concerto. I suoi sette album l’hanno consacrata nell’olimpo della musica leggera italiana. E’ molto amata dai suoi fans, i quali apprezzano naturalmente le sue canzoni, ma nutrono per lei anche un vero affetto, come si può riscontrare dai messaggi presenti sui social.

Concerto Radio Italia Live 2022/ Diretta, scaletta e cantanti: ecco come arrivarci

Chi è Alessandra Amoroso, un’artista camaleontica

Alessandra Amoroso, sin dagli esordi nel 2009, quando vinse il reality Amici ideato e condotto da Maria De Filippi, si è sempre dimostrata camaleontica, sia dal punto di vista artistico sia sotto il profilo del look. Nel corso degli anni l’abbiamo vista con capelli cortissimi, poi lunghi, con outfit elegante oppure sexy o sportivo, comunque sempre più bella e molto in forma fisicamente. I fan si domandano quale sia il segreto della sua forma fisica. Alessandra, sia in alcune interviste sia tramite i social media, ha spiegato che si tratta di eseguire con costanza alcuni esercizi fisici e mentali. Mentali? Certo, perché Alessandra a volte pratica anche la meditazione che aiuta a rilassare i muscoli e a scaricare la tensione e lo stress. Prevalentemente si allena in palestra, seguita da un personal trainer, per tonificare i muscoli.

MICHELE MERLO, COM'È MORTO?/ Malattia, leucemia fulminante: sintomi, diagnosi e cura

Il video di Tutto Accade di Alessandra Amoroso

LEGGI ANCHE:

Serena Carella 'perdona' la Celentano dopo Amici 21/ "Parole esagerate ma mi ha sbloccato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA