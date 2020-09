Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato?/ “Pugni in faccia dall’amore, oggi…”

Alessandra Amoroso, regina dell’estate italiana con Karaoke, la hit estiva che canta insieme ai Boomdabash, si racconta ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni parlando anche della sua vita sentimentale. La cantante salentina, dopo la fine della storia con Stefano Settepani, è ufficialmente single. Pur non avendo un uomo accanto, la Amoroso confessa di sentirsi appagata e di avere il cuore pieno d’amore non sentendo la mancanza di un compagno. “Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo. In passato ho avuto poco amore per me stessa, e cosi la vita sentimentale mi ha dato spesso dei pugni in faccia“, racconta la Amoroso che è pronta a tornare sul palco cantando ai Seat Music Awards 2020 in programma all’Arena di Verona il 2 e il 5 settembre.

ALESSANDRO AMOROSO: “SONO TORNATA AD ESSERE VIVA”

Con la musica ferma, Alessandra Amoroso ha trascorso l’intera estate in Puglia con la sua famiglia godendosi i genitori, le sorelle e i nipoti. Circondata dall’affetto della sua famiglia, la cantante salentina ha ritrovato la serenità dopo essere stata ferita spesso in passato. “Ho ripulito le ferite, mi sono rialzata e con fatica ho continuato la mia vita. La morte è una sola, ma le vite possono essere tante. Se necessario, una diversa ogni giorno. Sono tornata a essere viva, ancora più viva“, ha spiegato la Amoroso che, in passato, ha più volte espresso il desiderio di diventare mamma. Per ora, però, si gode l’amore della sua famiglia vedendo crescere i nipoti consapevole di essere maturata. “Sono sempre stata una donna decisa. Ho pianto tanto e mi emoziono tanto ancora oggi, ma non mi sono mai sentita fragile. Oggi però credo di aver raggiunto un equilibrio come donna del tutto nuovo”, conclude.



