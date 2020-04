Stefano Settepani, ex Alessandra Amoroso/ “Ci abbiamo provato fino in fondo, ma…”

Stefano Settepani è l’ex fidanzato di Alessandra Amoroso, la cantante ospite di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin. La coppia dopo tre anni di amore si sono detti addio. A confermarlo tramite i social la stessa Amoroso dopo che il settimanale Chi aveva lanciato alcuni mesi fa la bomba. La notizia in realtà circolava già da diverso tempo visto che i due non condividevano più foto insieme sui social. Un’assenza a cui la cantante ha voluto dare spiegazioni dopo le tante domande anche da parte dei fan. Così Alessandra tramite i social ha confermato la fine del suo amore con l’ex produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi. “Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social” – ha scritto la cantante – “leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”. Un lungo post con cui la Amoroso ha risposto a tutti i gossip che circolavano su di lei e il suo ex fidanzato.

Dopo tre anni d’amore Stefano Settepani e Alessandra Amoroso si sono detti addio. Proprio così, la coppia ha deciso di lasciarsi per motivi non ben chiari anche se le parole della cantante fanno pensare che i due avessero visioni diverse sul futuro. Sono lontani i tempi quando la coppia sui social si scambiava frasi d’amore in occasione dei compleanni. “Tanti tanti auguri amore mio” è stata la dedicata di Stefano in occasione dei 33 anni dell’Amoroso a cui la cantante aveva risposto “Grazie amore mio! Ti amo molto”. Oggi i due non stanno più insieme, ma nonostante il dolore e l’amarezza di un amore naufragato, Alessandra tramite i social ha anche scritto un messaggio di speranza e desiderio di tornare alla felicità. “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!” è uno degli ultimi post della cantante di “Immobile”.



