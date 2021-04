Alessandra Amoroso/ “La paura e la rinascita dopo un periodo..”

Alessandra Amoroso è tornata in pista e non solo a parole (diciamo in musica) ma anche con i fatti. Preso il suo microfono e dato appuntamento ai fan in un parcheggio vicino allo stadio, la bella salentina ha dimostrato come sia possibile cantare all’aperto e lanciarsi in un live improvvisato, o quasi, con buona pace di chi si ostina a tenere tutto chiuso. I fari e i clacson hanno sostituito applausi e accendini (o telefonini) e così lei, emozionata, non ha potuto far altro che lanciare i suoi due nuovi singoli cantando “la paura e la rinascita” dopo un anno difficile per tutti. Questa sera Alessandra Amoroso sarà ancor di più emozionata perché avrà l’occasione di cantare nella scuola che l’ha lanciata ormai oltre dieci anni fa, quella di Amici, che l’ha vista partecipare in versione concorrente e coach.

Alessandra Amoroso "riparto dopo la psicoanalisi"/ "Ero il limite di me stessa"

Alessandra Amoroso torna ad Amici 2021 con i suoi nuovi singoli: “La paura e la rinascita dopo un periodo..”

Da una parte la “paura e la solitudine”, dall’altra la “luce e la rinascita”, questi sono i temi che Alessandra Amoroso canta nei suoi due singoli “Piuma” e “Sorriso Grande” (uscito proprio ieri venerdì 9 aprile in radio). Proprio nel suo live streaming a cui hanno preso parte pochi ‘intimi’, Alessandra Amoroso ha rivelato di essere emozionata per il ritorno su un palco e poi ha rilanciato la sua battaglia, la stessa portata in tv da molti artisti, per il ritorno all’arte: “Grazie a tutti per essere venuti qui. A me esplodeva il cuore di gioia appena sono arrivata, perché credo in quello che faccio, credo in quello che dico. E’ ed è stato un momento molto particolare nella mia vita e nella vita di tutti, ma io continuo a sperare, a credere e a crederci”.

ALESSANDRA AMOROSO, SANREMO 2021/ Il web: "Duetto con Emma? Avrebbero vinto!"

Alla fine poi è tornata a parlare di questo percorso complicato e difficile da gestire pensando a quale fosse il momento giusto per viverlo e quindi rimettendosi in gioco con due nuove canzoni.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone/ Duetto con Alessandra Amoroso: "Siamo inseparabili" (Sanremo 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA