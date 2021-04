Alessandra Amoroso: Piuma e Sorriso Grande nuovi singoli/ “Non so cosa aspettarmi…”

Alessandra Amoroso è tornata a regalare emozioni ai fans con la sua musica. Dopo aver duettato con Emma Marrone con il singolo “Pezzo di cuore”, la Amoroso ha sorpreso i fans con due nuovi singoli dal titolo “Piuma” e “Sorriso grande”, in uscita rispettivamente il 7 e l’8 aprile. Una vera e propria sorpresa per i fans che non hanno nascosto la propria felicità di fronte al doppio annuncio della cantante salentina. Con “Piuma”, la Amoroso ha avuto la possibile di esprimere la propria arte attraverso la scrittura. Un testo che è rimasto chiuso in un cassetto e che oggi ha visto finalmente la luci. Alessandra Amoroso, attraverso Instagram, fa sapere di aver espresso se stessa e i propri sentimenti attraverso la collaborazione di persone “davvero speciali; alcune sono entrate da poco a far parte della mia vita invece altre già esistevano da anni e anni. Si sono sedute accanto a me quel giorno, con la voglia di esserci, di supportarmi accomodando il mio istinto e le mie sensazioni”.

ALESSANDRA AMOROSO: “SO CHE VOGLIO ESSERCI”

Dopo il lockdown, Alessandra Amoroso ha ritrovato la voglia di emozionarsi ed emozionare il proprio pubblico che la segue da anni con lo stesso, incredibile affetto. Piuma, il singolo che, da oggi, è ufficialmente nelle mani dei fan, è nato in un periodo particolare per tutti in cui la cantante salentina ha sentito l’esigenza di trasformare in musica i propri sentimenti. “Non so cosa aspettarmi e non so cosa e come sarà, ma so che voglio esserci… devo!“, scrive la Amoroso parlando del nuovo singolo. Poi un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno sempre creduto in lei. “Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno lasciato costruire questo mio nuovo futuro. Grazie sempre a quelle persone che nonostante le difficoltà non mi hanno mai abbandonata perchè anche nella distanza sentivo la loro presenza. Grazie al mio angelo custode (nonna) e a tutta la mia famiglia per essersi presa cura di me. Grazie alla mia gente che è sempre fonte di coraggio e ispirazione. Grazie davvero a tutti dal profondo della mia anima”, conclude.

