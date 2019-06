Alessandra Amoroso lascia la musica/ “Mi prendo una pausa per me e la mia famiglia”

Alessandra Amoroso lascia la musica, ma non per sempre. Quello della cantante salentina non è un addio, ma un arrivederci. Si prende infatti una piccola pausa dopo dieci anni di carriera. Impegnata tra studio e palco, l’artista vuole fermarsi un po’. «Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia», ha raccontato a Il Giornale. La voglia di restare nella vita delle persone che hanno decretato il suo successo, quelle che definisce la sua «big family», c’è sempre. Sente la necessità di riposare, «però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano». Reduce dal successo del tour di Io/10, l’album con cui celebra appunto i suoi 10 anni di carriera, si prenderà una pausa solo dopo il raduno con i fan in programma a Cinecittà il prossimo 20 luglio. La pausa non è ancora cominciata, ma pensa già al suo ritorno. «Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più».

ALESSANDRA AMOROSO LASCIA LA MUSICA MA…

I fan di Alessandra Amoroso dovranno dunque aspettare con pazienza, ma al tempo stesso con la consapevolezza di ritrovare un’artista più matura. Potrebbero esserci comunque delle sorprese, stando a quanto ha dichiarato nell’intervista a Il Giornale. Quando le è stato chiesto se pubblicherà del materiale inedito a sorpresa, ha risposto: «Io non lo escludo! All’estero si fanno operazioni di questo genere basti pensare a Ed Sheeran che esce con un disco di duetti a luglio». Del resto è in una fase della vita nella quale vuole scoprire nuove cose e trovare un nuovo modo di esprimersi. Lo dimostra la collaborazione con i Boomdabash: «Questo mood non l’avevo mai toccato e mi diverte molto: è come sono io! Sono un po’ pazza, mi piace ballare e fare caciara e devo dire che ho trovato i compagni più giusti che potessi mai incontrare nella mia vita, io li adoro e sono grandi amiconi, sono famiglia, sono la mia terra».

