MAMBO SALENTINO, NUOVO SINGOLO BOOMDABASH E ALESSANDRA AMOROSO/ Video “Adesso baila”

I Boomdabash e Alessandra Amoroso sono pronti a far ballare tutti con il loro Mambo salentino. Il nuovo singolo del gruppo e della cantante è disponibile da oggi, venerdì 7 giugno, ma è già una hit. Il brano, infatti, è allegro e ha tutte le caratteristiche per diventare un vero tormentone. Alessandra Amoroso ha così lanciato il brano sul proprio profilo Instagram invitando tutti i suoi fans non solo ad acquistarlo, ma soprattutto a ballarlo. “E adesso si baila”, scrive la Amoroso che ha accolto con entusiasmo la collaborazione con i Boomdabash che, dopo il successo ottenuto lo scorso anno con Loredana Bertè, sono pronti a ripetere l‘operazione. “Siete troppo tutto per me…sciamuuuuuuuuu! Mambo salentino!!!”, ha poi aggiunto Alessandra. Un brano, dunque, che è già un successo come scrivono i fans sui social. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Mambo salentino è già una hit

Il nuovo singolo di Boomdabash con Alessandra Amoroso sta per arrivare, è infatti prevista per stasera la prima esibizione sul palco dei Seat Music Awards 2019 del brano dal titolo “Mambo salentino”. Il gruppo salentino ha deciso di avvalersi della collaborazione di Alessandra Amoroso con la speranza di confermare i successi come “Non ti dico No” con Loredana Bertè e “Per un Milione”. Tra i Boomdabash e la cantante che ha spiccato il volo dopo la partecipazione ad Amici, ha infatti già collaborato nel brano “A tre passi da te”. Proprio la Amoroso, attraverso i social, ha commentato con grande entusiasmo questa nuova avventura musicale: “Un grande onore per me! Un gruppo che sin dal primo momento mi ha fatto sentire a casa totalmente… dato che ho iniziato a fare caffè a manetta per tutti. Amici miei, grazie per questa grande opportunità, vi voglio bene! La vostra “principessa del quartiere”.

Boomdabash e Alessandra Amoroso insieme per una nuova Hit

I Boomdabash, composti da Biggie Bash (Angelo Rogoli), Payà (Paolo Pagano), Blazon (Angelo Cisternino) e Mr. Ketra (Fabio Clemente), hanno descritto il loro brano con le seguenti parole: “Siamo molto felici di tornare a duettare con Alessandra, una persona estremamente speciale per noi, non solo un’amica ma un’artista di grande talento dotata di una rara sensibilità. In realtà la nostra prima collaborazione risale al 2015 in “A tre passi da te” e già allora avevamo instaurato un ottimo feeling. Con il Salento nel cuore abbiamo voluto lavorare a questo nuovo singolo che affonda le radici nel grande amore che entrambi nutriamo per la nostra terra”. Una grandissima soddisfazione quindi per una collaborazione tutta salentina che per alcuni fan è destinata a diventare un hit.





