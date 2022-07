Alessandra Amoroso nega foto ai fan? / E’ polemica su San Siro (VIDEO)

Alessandra Amoroso da record al San Siro, dopo Amici

Alessandra Amoroso passa alla storia della musica per essersi conquistata il titolo di seconda artista femminile tra le artiste italiane, dopo Laura Pausini, ad esibirsi sul palco dello Stadio San Siro di Milano. E proprio in occasione dell’evento musicale milanese, la Amoroso si è imbattuta in un’accesa querelle mediatica apertasi con un fan accorso al rinomato Stadio. Il motivo alla base della polemica che ora la coinvolge ? A quanto pare il tentativo di un autografo e un selfie fallito. “Alessandra! Dai, per cortesia, una foto insieme?”, è l’incessante richiesta avanzata alla Amoroso, che si è quindi lasciata andare d un’esternazione finita al centro della contestazione del momento. “Ora me la faccio con lei (una ragazza, ndr) calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti do una cellularata in faccia!”, ha ribattuto la cantante salentina, scatenando il risentimento dell’utente che l’ha contestata con un video condiviso su TikTok: “Nega sempre foto e autografi! Sono rimasto deluso dal suo comportamento”. E, a margine del video, non è poi tardata ad arrivare la difesa di un fan per l’Amoroso: “Ragazzi io c’ero, stava scherzando… la foto l’ha fatta con tutti”.

Ma il fautore del video della contestazione social pubblicato ai danni di Alessandra Amoroso non ha cambiato idea: “Assolutamente no, c’ero anche io ovviamente e il video l’ho fatto io”, è la pronta replica al vetriolo del contestatore dell’ex Amici 10 di Maria De Filippi.

Nel frattempo, il video che muove la polemica social del momento sul conto di Alessandra Amoroso fa incetta di like, commenti e condivisione e c’è chi -tra le altre reazioni social- in rete spezza una lancia in favore della cantante, scommettendo che lei stesse scherzando nella sua esternazione “incriminata”. “Non si capisce molto bene, che succede?”, commenta qualche utente, poi si legge ancora: “Quanto è antipatica!”. E ancora: “Siete diventati davvero pesanti. È chiaramente un video ironico. Ma ormai è diventato un obbligo diffondere odio sui social! Vergognatevi”.

