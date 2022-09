Alessandra Amoroso, nuovo fidanzato: è Aiello/ Su Twitter la relazione diventa virale

Nelle ultime ore Alessandra Amoroso ha fatto molto scalpore per via della sua vita sentimentale. Nonostante siano passate diverse settimane dal suo grande concerto a San Siro solo da qualche giorno stanno spopolando su twitter alcuni video che ritraggono il suo fidanzato sotto il palco. Il nuovo fidanzato della cantante è a sua volta un cantante molto amato: Aiello.

I due stanno insieme da diverso tempo e non hanno mai fatto nulla per nascondere la loro relazione alle telecamere anche se solo nelle ultime ore il popolo del web sembra essersi interessato alla loro relazione, dopo che su Twitter alcuni video del suo concerto a San Siro con il cantante sotto il palco a fare il tifo per l’Amoroso sono diventati virali.

Aiello e Alessandra Amoroso

Dopo aver scoperto la relazione tra Aiello e Alessandra Amoroso su Twitter gli utenti si sono scatenati nel identificare la coppia come gli “Amoriello” e tutti i presenti al grande concerto a San Siro hanno pubblicato alcuni video in cui il cantante guardava con gli occhi fieri la sua dolce metà.

Nonostante la relazione tra Aiello e Alessandra Amoroso sia iniziata diverso tempo fa, adesso molti dettagli e indizi sono diventati virali come una canzone molto presente nei video che li vedono protagonisti: “Il cielo di Roma”, brano di Aiello. Entrambi i cantanti però, dopo le ultime notizie in merito alla loro relazione non sono intervenuti sui social per negare o confermare queste voci.

