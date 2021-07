Alessandra Amoroso, “Sorriso Grande”/ Tra il ritorno ai live e la vita da “zia”

Alessandra Amoroso sarà tra i protagonisti di Battiti Live 2021 con “Sorriso Grande” stasera, 13 luglio 2021. In questo periodo di ripartenza, una delle cantanti, che dopo un anno può tornare a esibirsi live per i suoi fan, è proprio lei. Dopo il successo delle sue collaborazioni con i Boomdabash, gruppo salentino con cui ha collaborato anche durante la pandemia, pubblicando il singolo “Karaoke”, un nuovo periodo in salita attende la cantante. Lo scorso mese la sua nuova canzone, uscita ad aprile, “Sorriso grande” è stata scelta da Sky sport come colonna sonora degli europei.

Una grande soddisfazione per Alessandra, che non può non vederlo come un grande segno della ripartenza prevista questa estate. In uno degli ultimi concerti la cantante ha accusato alcuni acciacchi fisici, che hanno fatto preoccupare i fan, ma ciò non le ha impedito di proseguire e godersi la performance tanto attesa, dimostrando ancora una volta la sua professionalità e forza di volontà. Lei stessa ha dichiarato che la cosa più importante e esserci e performare sul palco.

Alessandra Amoroso, il legame con i fan

Alessandra Amoroso è nota per il suo legame con i suoi fan e per l’affetto reciproco che questi scambiano con lei e anche questa volta non è stata da meno. Una vita sempre all’insegna dell’affetto e lontana dalle polemiche, la cantante ha esordito con la vittoria ad Amici nel 2009. Da allora la sua carriera è stata sempre in salita e connotata dallo stretto legame che riesce a stringere con il suo pubblico dal quale riceve supporto continuamente e che ricambia con le sue canzoni. Una cantante che viene percepita come una di famiglia, tanto che con i suoi fan condivide anche le gioie private: prima fra tutte quella di essere diventata zia nel 2016, di una splendida nipotina che ricorda spesso durante i suoi live. Proprio di recente ha pubblicato una foto a mare in bikini insieme alla nipote, sottolineando quanto quest’ultima le assomigliasse. Un’espressione che ricorda realmente quella della zia.

D’altra parte è da poco stata pubblicata una foto di Alessandra con le sorelle, in cui la somiglianza tra le tre è impressionante. Alessandra Amoroso, inoltre, non perde occasione per impegnarsi nel sociale, come ha fatto ultimamente anche con la questione del Ddl Zan, mostrandosi più volte a favore delle minoranze. Una carriera tutta in ascesa, che prevede grandi novità in occasione delle riaperture che seguono il periodo di chiusura della pandemia.

Alessandra Amoroso: foto, al mare con la nipotina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)





