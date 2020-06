Alessandra Canale/ “A Detto Fatto per la classifica delle annunciatrici più amate”

Pubblicità

Alessandra Canale torna in tv come ospite di Detto Fatto. Ad annunciarlo ai fans è proprio l’annunciatrice che sarà presente nella puntata della trasmissione che Bianca Guaccero conduce su Raidue nella puntata di oggi, venerdì 12 giugno. Sarà un’occasione speciale per Alessandra Canale che sarà protagonista della classifica delle annunciatrici più amate della televisione italiana. “È con immenso piacere annunciarvi che sarò ospite in collegamento a Detto Fatto in compagnia di Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. Ci sarà la classifica delle annunciatrici più amate. Chissà in quale posizione sarò?“, chiede Alessandra Canale ai followers che sperano di trovarla nella parte alta della classifica con tutta la sua bellezza e il suo inconfondibile sorriso.



ALESSANDRA CANALE L’ANNUNCIATRICE PIU’ AMATA?

Quello dell’annunciatrice è un ruolo che nella televisione italiana non c’è più. Fino ad alcuni anni fa, tuttavia, le annunciatrici entravano nelle case degli italiani per annunciare le varie trasmissioni. Una delle ultime donne del mondo dello spettacolo ad aver coperto tale ruolo è stata proprio Alessandra Canale che oggi, insieme a Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian che oggi, all’interno dell’ultima puntata settimanale di Detto Fatto, scoprirà la classifica delle annunciatrici più amate. Quale posizione occuperò? Salirà sul podio o vincerà la medaglia d’oro? L’appuntamento è alle 14 su Raidue.





