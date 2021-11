Alessandra Cataldo, ex compagna Morgan/ Lui:”Una quarantena di dolore…”

Non si può non definire travagliato il percorso sentimentale di Morgan. Il concorrente di Ballando con le Stelle 2021 ha infatti animato le cronache di gossip con molti amori. L’ultimo in ordine di tempo risponde al nome e al cognome di Alessandra Cataldo. Costei è la donna che ha regalato al cantautore la gioia di diventare padre per la terza volta nel 2020.

A rendere padre per la prima volta Morgan era stata invece Asia Argento: dal loro amore, durato dal 2000 al 2007, era nata Anna Lou Castoldi (2001). Poi è stata la volta di Jessica Mazzoli, che ha messo al mondo Lara (2012). Morgan e la sua ultima compagna, Alessandra Cataldo, sono rimasti insieme per tre anni, fino a quando anche questa relazione è arrivata al capolinea per motivi non noti al grande pubblico.

Morgan e la fine della storia con Alessandra Cataldo

Originaria di Finale Ligure (provincia di Savona), Alessandra Cataldo non fa parte del mondo dello spettacolo. Forse anche a questo si deve una riservatezza che lo stesso Morgan ha inteso rispettare fino a quando è stato insieme a lei: “Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa“, ha dichiarato in una circostanza.

Questo velo di riservatezza ha resistito fino a quando non hanno iniziato a circolare con una certa insistenza, fino a trovare conferma, alcuni rumours su una presunta crisi tra i due. Poi alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Morgan a Il Corriere della Sera hanno confermato la fine della loro relazione, avvenuta poco dopo la nascita della piccola figlia: “Il mio lockdown? Nascono canzoni e finiscono amori. Una quarantena di dolore assoluto, non aggiungo altro“.

