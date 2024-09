Alessandro Celentano ad Amici 2024 torna a parlare della sua castità

Alessandra Celentano non ha mai preso un due di picche in vita sua: a rivelarlo è stata la stessa professoressa di ballo ad Amici 2024. Stuzzicata da Maria De Filippi riguardo la sua vita privata, in particolare quella sentimentale, la Celentano ha ribadito che non ci sono novità riguardo l’amore.

Alessandra Celentano accusata di body shaming ad Amici 2024/ La ballerina Alessia: "Mi metto a dieta..."

Ne ha parlato anche con Francesca Fagnani, che l’aveva intervista a Belve l’8 novembre 2022. In quell’occasione aveva dichiarato che era “casta” da 13 anni. La situazione non è cambiata da allora, anzi si è “aggravata” stando agli “aggiornamenti” della diretta interessata.

Alessandra Celentano rinuncia all’amore?

“Allora, la situazione è peggiorata chiaramente perché sono passati altri due anni e quindi siamo a 15”, ha dichiarato Alessandra Celentano davanti a una Maria De Filippi particolarmente divertita in questo siparietto.

Amici, Petit e Marisol si sono lasciati?/ La ballerina risponde ai tanti commenti sul web

“Mentre prima non riuscivo a trovare nessuno, ora ho preso la decisione che è ora di finirla”, ha aggiunto Alessandra Celentano, che evidentemente ha deciso di rinunciare alla ricerca di un compagno. Quando però Maria De Filippi le ha chiesto se in realtà non riceva qualche due di picche, ha replicato piccata: “Non ho mai preso un due di picche in vita mia”.