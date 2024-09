Amici 24, anticipazioni prima puntata 29 settembre 2024: gli ospiti in studio

Parte oggi l’edizione di Amici 24 con la puntata che porta in scena la creazione della nuova classe, come sempre condotta da Maria De Filippi. Il cast dei professori è tutto confermato, tranne per una piccola novità. Ritroviamo infatti, alla cattedra di canto, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli; per quanto riguarda invece la cattedra di danza, ritroviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e l’unica new entry Deborah Lettieri.

Amici 2024 riparte con una puntata ricca di ospiti, che avranno il compito di assegnare ai concorrenti l’ambita maglia del talent. Nel particolare, Maria De Filippi ospiterà in studio volti noti della musica e dello spettacolo, a partire da Mahmood, la Francesca Fagnani, l’immancabile Cristiano Malgioglio, Ilenia Pastorelli e Marco Bocci.

Chi saranno gli allievi di Amici 24?

Non saranno gli unici ospiti della prima puntata di Amici 24. Ci saranno anche volti noti nati dal talent di Canale 5, come la vincitrice dell’ultima edizione Sarah Toscano, che porterà in studio la coppa che si prepara ad accogliere il prossimo vincitore. Torna in studio anche Angelina Mango, che si esibisce nel suo nuovo singolo con Olly.

Nel corso della puntata, saranno dunque presentati tutti i concorrenti arrivati alla fase finale di Amici 2024, ma non tutti otterranno un posto nella classe di questa edizione. Saranno i professori a scegliere chi prendere con se in questa avventura e chi, invece, no, e lo faranno attraverso il consueto metodo della leva, che verrà abbassata ogni volta che un’esibizione non sarà di loro gradimento. In quel caso, sarà solo il gesto di un altro professore a poterli salvare dall’addio definitivo alla scuola. (Clicca qui per scoprire in anteprima allievi e cosa accadrà)

Come seguire Amici 24 in diretta streaming e l’appuntamento dal lunedì

Ricordiamo che la prima puntata di Amici 24 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 2024 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.