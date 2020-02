Alessandra Celentano balla ad Amici 19/ Tre uomini del pubblico pronti per…

Amici 19 torna in onda oggi con Alessandra Celentano ancora al centro di tutto, almeno nei primi minuti della trasmissione. Secondo quanto rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News sembra proprio che, ancora prima di approfittare della presenza di Michele Bravi e degli altri pupilli di Maria de Filippi tornati ospiti oggi, la conduttrice approfitterà ancora della sua insegnante storica. Alessandra Celentano sarà chiamata al centro dello studio per ripetere l’esperienza di sabato scorso quando ha condiviso il palco con un ragazzo del pubblico che prima ha voluto baciare Simone, il famoso fonico dei programmi di Maria De Filippi, e poi ha voluto ballare con Alessandra Celentano. Per il terzo sabato consecutivo (ancora prima che con il ragazzo del pubblico la Celentano aveva ballato con i suoi colleghi di canto e di ballo), l’insegnante sarà chiamata al centro dello studio.

Questa volta Maria De Filippi ha per lei ben tre uomini scelti tra il pubblico presente in studio ma il fortunato potrebbe essere solo uno. Non ci sono molte novità a riguardo e nemmeno immagini che possano testimoniare quello che è successo ma, sempre secondo i rumors che circolano in rete, sembra proprio che il giovane scelto tra il pubblico avrà modo di ballare una bachata con la bella Alessandra Celentano per testarne la sua versatilità, la stessa che chiede da sempre ai ragazzi che arrivano ad Amici, insieme al fisico perfetto, alla teoria, allo studio della danza classica…

© RIPRODUZIONE RISERVATA