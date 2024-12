Alessandra Celentano è uno dei professori più amati e temuti della scuola di Amici di Maria De Filippi. La cugina di Rosita Celentano è tra gli ospiti dell’ultima puntata di This is Me, lo show evento che celebra tutti i talenti nati nella scuola televisiva di Amici. La presenza di Alessandra Celentano nella scuola di Amici si è fatta sempre sentire: diretta, vera e a volte autoritaria, la professione di danza è stata spesso criticata e contestata per i suoi modi. Alla base degli insegnamenti della Celentano c’è solo una cosa: “Il successo si raggiunge con l’impegno”. Proprio lei ha sottolineato: “Il politicamente corretto lo detesto, se fosse per me…ma mi trattengo, altrimenti sarei in prigione”.

La professoressa di danza è molto istintiva, ma nonostante le tante critiche fatta si aspetta sempre il meglio per i ragazzi che arrivano nella scuola di Amici. Il fisico per un ballerino è importantissimo. Lo sa bene, visto che da ragazza è stata tagliata fuori da una compagnia per soli 2 cm in più di altezza!

Alessandra Celentano: “nella danza devi avere tutto, il corpo, l’anima e il cervello”

Nonostante le mille difficoltà incontrate, Alessandra Celentano è sempre andata dritta per la sua strada inseguendo il sogno di diventare una ballerina. “La danza è stata il mio tutto” – ha detto la prof di Amici. La Celentano ha anche sottolineato che per essere un bravo ballerino devi avere tutto: “il corpo, l’anima e il cervello. E devi essere disposto a rinunciare a tanto se non tutto, fin da bambino”.

Infine parlando di eccezioni ha rivelato: “si, ci possono essere, ma dietro c’è più studio, più dedizione. Di facile non c’è niente”. Una cosa è certa: per la Celentano se vuoi diventare un’artista devi curare e tutto e non pensare che bastano 3 video su un social per diventare famoso: “magari arriva la popolarità, la ricchezza, il successo. Ma se vuoi fare qualcosa di spessore, la gavetta ci vuole per avere consapevolezza di chi sei”.