Alessandra Celentano: dagli scontri con Todaro alla riconferma ad Amici/ Cattedra condivisa con Kledi?

Alessandra Celentano ospite di Amici Full Out

Alessandra Celentano è tra le insegnanti storiche della scuola di Amici di Maria De Filippi. Titolare da anni della cattedra di danza classica, sono stati tanti gli allievi cresciuti con i suoi insegnamenti, ultima Isobel che ha conquistato totalmente la fiducia dell’insegnante nel corso dell’ultima edizione del talent show. Dopo una brillante carriera in teatro, Alessandra Celentano ha trovato spazio nella scuola di Maria De Filippi dove, nell’edizione che si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola, è stata spesso protagonista di scontri con Raimondo Todaro, avendo una visione della danza diversa da quella dell’insegnante di latino.

La Celentano, tuttavia, si è anche scontrata con Emanuel Lo nel corso del serale, soprattutto per la presunta rivalità tra le allieve Isobel e Maddalena. La Celentano, ospite dell’evento Amici Full Out in onda questa sera su Raiuno, non ritroverà nè Todaro nè Emanuel Lo che dovrebbero essere entrambi assenti.

Alessandra Celentano ad Amici con Kledi Kadiu?

La presenza nella prossima edizione di Amici di Alessandra Celentano non è assolutamente in discussione. Ogni anno, i rumors intorno alla presunta presenza degli insegnanti sono tanti, ma nessuno riguarda la Celentano, considerata una colonna portante del talent show più longevo della televisione italiana. Sin dalla prima edizione a cui ha partecipato, la Celentano ha sempre occupato il ruolo di insegnante di danza classica che ricoprirà sicuramente anche a settembre.

Tuttavia, secondo alcuni rumors, nella scuola di Amici, dopo esserne stato un professionista, potrebbe tornare Kledi Kadiu come insegnante. Titolare di una scuola di danza, Kledi che collabora spesso con la Celentano, tornerà per condividere con quest’ultima la cattedra di danza classica o ricoprirà la cattedra di danza moderna? Per il momento si tratta di rumora non confermati.

