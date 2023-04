Alessandra Celentano e Malgioglio, lite al serale di Amici 2023/ Ramon scatena tutto

Alessandra Celentano contro Malgioglio ad Amici 2023

La finalissima del 14 maggio si avvicina e le puntate del serale di Amici 2023 regalano sempre scontri e scintille. E’ quanto accaduto nella registrazione della puntata in onda sabato 22 aprile come svelano le anticipazioni di Superguidatv. Protagonisti indiscussi saranno Alessandra Celentano, pronta a difendere con le unghie e con i denti Ramon e Isobel, i ballerini della sua squadra e Cristiano Malgioglio che esprime senza filtri i propri giudizi. Come riporta Superguidatv, proprio l’insegnante di danza classica e Malgioglio, nella puntata in onda il 22 aprile, in prima serata su canale 5, saranno i protagonisti di una furiosa discussione.

Tutto avverrà durante la prima manche durante la quale si sfideranno proprio la squadra della Celentano e di Rudy Zerbi contro quella di Arisa e Raimondo Todaro. A scatenare la reazione dell’insegnante sarà il giudizio di Malgioglio su Ramon.

Lite tra Alessandra Celentano e Malgioglio ad Amici 2023

Durante la prima manche, dopo la vittoria di Isobel contro Wax e quella di quest’ultimo contro Ramon, il ballerino di Alessandra Celentano sfida Mattia che porta a casa il punto e la vittoria per la propria squadra. Entrambe le esibizioni di Ramon spingono Malgioglio a commentare il percorso del ballerino nella scuola di Amici e le parole del giudice scatenano la dura reazione della Celentano.

“Al ballottaggio per l’eliminazione viene mandato Ramon. Proprio su Ramon Malgioglio ha litigato con la Celentano dicendo che il ballerino fa sempre le stesse cose”, si legge su Superguidatv. Animi infuocati, dunque, ad Amici 2023 a poche settimane dalla finalissima.

