Alessandra Celentano, gaffe su Nunzio ad Amici 21 “Parla male? Ma è siciliano!”/ Ed è polemica!

Gaffe della maestra Alessandra Celentano nel corso della terza puntata del serale di Amici 21. Una frase detta a Nunzio nel corso della sfida non è rimasta inosservata e ha sollevato un vero e proprio polverone sul web. Tutto si è scatenato di fronte allo scherzoso botta e risposta partito tra la maestra e Nunzio (che in settimana si è anche dilettato in un tutorial sulla danza latina fatto proprio per la Celentano).

Le battute si sono però spostate sulla lingua italiana: prima su “sensitivo” detto al posto di “sensibile”, poi con altro. Alessandra Celentano ha marcato proprio sul marcato accento siciliano di Nunzio e, seppur in modo scherzoso, è finita per questo al centro della polemica. Provando a imitarlo, la maestra se n’è uscita con “Io Lo voglio bene“, storpiando di proposito l’italiano.

Scivolone di Alessandra Celentano ad Amici 21: il web si scatena “Commento meschino!”

Quando Maria De Filippi le ha fatto notare la frase, la Celentano ha risposto con quello che è poi diventato uno scivolone che scatenato i social: “vabbè ma parla così perché è siciliano”. Accortasi della gaffe, la conduttrice ha immediatamente cercato di metterci una pezza, dichiarando “Dalla Sicilia vengono grandi artisti, scrittori”, era però troppo tardi. Sui social si è infatti scatenata una vera polemica. Tra i commenti si legge: “La Celentano ripresa da Maria sugli errori grammaticali verso Nunzio e risponde “vabbè ma lui è siciliano”. Commenti piccoli e meschini che nel 2022 fanno parecchio riflettere. La Sicilia è la terra di Verga, Sciascia, Capuana ed altri. Maestra la cultura è una!”

