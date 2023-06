Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato?/ Spunta una foto con un ragazzo più giovane e il web si scatena

Alessandra Celentano e la foto in compagnia di un ragazzo

Alessandra Celentano scatena il gossip e la curiosità dei fan con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. L’insegnante di danza classica di Amici, conclusa la stagione nella scuola più famosa d’Italia, oltre ad essere impegnata in giro per l’Italia con alcuni stage, si sta godendo le meritate vacanze in attesa di tornare nuovamente dietro la cattedra di Amici. Legatissima alla cugina Rosita, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, l’insegnante di danza ha condiviso sui social proprio una foto in cui è con lei.

Tuttavia, a scatenare i fan non è stata la presenza di Rosita, ma quella di un ragazzo. Nella foto in questione che potete vedere più in basso, infatti, la Celentano è con la cugina e questo ragazzo più giovane la cui identità, tuttavia, non è stata svelata.

Chi è il ragazzo in compagnia di Alessandra Celentano?

“C’è qualcosa all’orizzonte”, si legge nella didascalia che accompagna due foto pubblicate da Alessandra Celentano. Nella prima è con la cugina Rosita e questo ragazzo mentre nella seconda ci sono solo il ragazzo in questione e l’insegnante di danza. Due foto che hanno scatenato il web al punto che sotto il post sono arrivati tantissimi messaggi.

«Hai capito la maestra…», scrive un utente. «Chi è questo bel manzo?», chiede un altro. «State insieme?», domanda ancora un altro follower. Commenti a cui la Celentano ha deciso di non rispondere mantenendo un velo di mistero.

