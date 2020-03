Alessandra Celentano, lite furiosa con Cannito/ “Non una carriera! Maleducata”

Scoppia il caos nello studio di Amici 2020 quando Javier, dopo aver perso la sfida contro Nicolai, si infuria con la giuria e lascia lo studio. Alessandra Celentano corre in suo soccorso, accusando tutti quelli che non l’hanno premiato. Litiga con la giuria, con Maria De Filippi e soprattutto con Luciano Cannito, per il quale ha le dichiarazioni più pesanti. Quando il maestro prende infatti parola per dire la sua, la Celentano cerca di farlo tacere: “Tu devi proprio lasciar perdere, perché hai fatto una spiegazione che non c’entrava niente”. Lui però replica a tono: “Tu non sei in grado di raccontare cose che non siano al di là di quello che tu vedi. Continui ad essere quello che dicevamo. Continui ad essere chiusa nella tua ragnatela.”

Lite tra Luciano Cannito e Alessandra Celentano ad Amici 2020: “Maleducata!”

Alessandra Celentano è una furia e continua ad attaccarlo nello studio di Amici 2020: “E io continuo a dire che tu sei un incompetente, perché non sai quello che dici. Tu l’altra volta hai bocciato Javier in una cosa in cui era eccezionale! Il mondo della danza sa chi sei tu e chi sono io!” Colpito da queste ultime dichiarazioni, Cannito conclude accusandola di essere stata “Inelegante e maleducata! Non c’è nessuna persona che mi ha mai chiamato incompetente!” ma la Celentano non è affatto d’accordo.

