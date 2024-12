Per tantissimi anni, Rossella Brescia è stata legata a Luciano Mattia Cannito, coreografo e regista nato in Ciociaria, nella splendida Isola del Liri. Direttore artistico nonché Presidente del Teatro nazionale della città di Napoli, Cannito è stato legato sentimentalmente alla ballerina e coreografa per ben 17 anni e il loro amore è terminato proprio nell’anno in corso, nel 2024, nonostante sembrava che le cose andassero a gonfie vele tra loro. La coppia si è conosciuta grazie al programma Amici di Maria De Filippi, dove entrambi lavoravano: proprio Cannito aveva invitato la Brescia a danzare nel ruolo di Carmen e da lì è esploso l’amore.

Parlando dell’ex fidanzato, Rossella Brescia aveva spiegato: “Siamo molto complici ma ci rispettiamo”. Parole, quelle dichiarate a Generazione Z, che ora lasciano un alone di malinconia e tristezza: la loro storia, infatti, è terminata proprio nel 2024, per volere di Luciano Mattia Cannito, che ha deciso di interrompere la loro relazione. Ma qual è il motivo di questa rottura, arrivata addirittura dopo 17 anni di vita insieme? “Lui continua a dirmi che mi amerà per tutta la vita ma in modo diverso, come una sorella” ha raccontato l’attrice a Verissimo, parlandone con nostalgia e certamente un grande dolore nel cuore.

Luciano Mattia Cannito, ex fidanzato di Rossella Brescia: “La rottura? Non c’è stata un’altra persona tra noi”

Luciano Mattia Cannito, ex fidanzato di Rossella Brescia, e la ballerina, si sono lasciati nel 2024 dopo ben 17 anni. “Con il tempo ho capito che bisogna rispettare la sincerità dei sentimenti che per lui erano cambiati. Non c’è una terza persona” ha spiegato a Verissimo la conduttrice tv, che ha spiegato di aver fatto di tutto per salvare la relazione, purtroppo non riuscendo nel suo intento. La rottura, per lei, è stato un vero e proprio choc: un addio che non si aspettava minimamente e che ha faticato a metabolizzare.