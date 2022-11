Alessandra Celentano: “Prego Dio a modo mio”/ “Non gli chiedo mai nulla”

Alessandra Celentano, ospite del programma di Rai Due “Belve”, condotto da Francesca Fagnani e andato in onda nella tarda serata di martedì 8 novembre 2022, ha parlato di sé e delle sue trasgressioni. Che, in realtà, non ci sono mai state: “Io sono deludente da questo punto di vista – ha ammesso la prof di Amici –. Gossip su di me non ce ne sono e non posso farvi sognare perché direi una cosa non vera. Io da giovane ero solo molto fumo, quindi tutti pensavano che io fossi chissà quale femme fatale. Ai miei tempi, piacevo, adesso no: mi sento un po’ decrepita. Io sexy? Sono stata femminile, ma non in modo particolarmente sensuale”.

La cosa che più fa stare male Alessandra Celentano è il ricordo dei suoi genitori, perché “io sono molto attaccata alla famiglia. Quelli delle loro malattie sono stati i momenti più brutti. Se ci penso, sto proprio male. Non ho fatto in tempo a dire a mamma, malata di Alzheimer, tutto quello che avrei voluto, perché purtroppo il passaggio di questa malattia è subdolo. Lei probabilmente ce l’aveva già da molti anni, noi pensavamo che fosse un po’ l’età, fino a quando poi ci hanno dato la diagnosi reale ed è stata dirompente. Se potessi parlarle ancora una volta, sicuramente le direi che, se tornassi indietro, passerei molto più tempo con lei e papà”.

ALESSANDRA CELENTANO: “CREDO IN DIO A MODO MIO”

Nella parte conclusiva del suo intervento nel programma di Francesca Fagnani, Alessandra Celentano ha rivelato che “in Dio ci credo, anche se un po’ a modo mio. Nel senso che non voglio dire no a una cosa che non tocco con mano, ma allo stesso tempo io prego. Tuttavia, non chiedo mai nulla quando prego e, per cominciare, saluto sempre i miei genitori. Inizio ogni volta così”.

Alessandra Celentano ha quindi ribadito che, nella preghiera e nel suo incontro con Dio prova a non richiedere niente e di ringraziare per ciò che ha, “perché so che poi, quando avrò bisogno di chiedere, magari ci sarà un bonus per me”.

