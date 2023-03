Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Gli Avvocati Pechino Express/ Nuove prove e…

Alessandra Demichelis e Lara Picardi, gli Avvocati di Pechino Express 2023: prima tappa “superata” ma…

Alessandra Demichelis e Lara Picardi, ovvero Gli Avvocati di Pechino Express 2023, hanno approcciato con grande entusiasmo alla prima puntata dello show, partita per la precisione da Mumbai. Tra autostop e passaggi, più o meno fortunati, anche Alessandra Demichelis e Lara Picardi si sono adattate al dinamismo di questo reality show itinerante. La prima missione le ha viste impegnate nel recuperare tre oggetti nella caotica e gigantesca Mumbai. Gli Avvocati si sono fatti valere, anche se a vincere la prova sono stati Martina Colombari e Achille Costacurta, agguerriti e determinati più che mai.

Per Lara e Alessandra è stata comunque una buona puntata, con un recupero lampo in vista del tappeto rosso, dove solo le Mediterranee hanno saputo fare meglio. Da segnalare anche le schermaglie con la coppia de Le Attiviste, vale a dire Giorgia Soleri e Federippi che evidentemente non nutrono grande simpatia per le due avvocatesse.

Alessandra Demichelis e Lara Picardi, la fatica non spaventa gli Avvocati di Pechino Express 2023

Grande curiosità, dunque, di vedere come la coppia degli Avvocati proseguirà il suo percorso a Pechino Express 2023. La seconda tappa del viaggio percorre infatti la via delle Indie. Le due concorrenti correranno e faticheranno per decine di chilometri, scoprendo nuove abitudini e tradizioni, a caccia di nuovi traguardi e obiettivi. La fatica non spaventa di certo la coppia: Alessandra Demichelis, oltre ad essere avvocato, è infatti anche una maestra di sci e ama moltissimo lo sport.

La sua amica Lara, avvocato civilista del Foro di Torino che da diverso tempo gestisce lo studio legale di famiglia, è una grande appassionata di trekking e yoga, per cui non anche lei non è affatto intimorita dagli ostacoli che potrebbe incontrare lungo il percorso. Insomma, premesse davvero buone per questa coppia. Come se la caveranno Alessandra e Lara in questa seconda puntata?

