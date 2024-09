Pechino Express 2024: anticipazioni e diretta streaming prima puntata 13 settembre

Pechino Express 2024 sbarca finalmente in chiaro e da oggi, venerdì 13 settembre, Tv8, ogni settimana, in prima serata, trasmetterà l’emozionante viaggio dei protagonisti dell’adventure game. Quella in onda su Tv8 è l’undicesima stagione trasmessa da Sky e da Now lo scorso marzo. Le puntate dell’undicesima edizione possono essere viste in streaming sia su Now che su Sky Intrattenimento-

Otto le coppie protagoniste che affrontano la Rotta del Dragone conoscendo luoghi mozzafiato, culture diverse e mettendosi in gioco in sfide, in alcuni casi, davvero proibitive. A raccontare le emozioni di tale viaggio c’è sempre Costantino Della Gherardesca. Al suo fianco, a presentare anche le sfide che le coppie affronteranno nel corso delle tappe, c’è, invece, Gianluca Fru che, dopo essere stato un concorrente, ha accettato la sfida di essere inviato.

Le coppie di Pechino Express 2024

Otto coppie molto diverse tra loro, ma combattenti e pronte a tutto per arrivare fino in fondo allo straordinario viaggio. I protagonisti di Pechino Express 2024 cominciano oggi un viaggio incredibile durante il quale vivranno anche tante emozioni. Le coppie, dunque, sono:

Fabio ed Eleonora Caressa che formano la coppia dei Caressa; i Pasticceri Damiano e Massimiliano Carrara, Artem e Antonio Orefice che formano la coppia dei Fratm, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi che formano la coppia dei Romagnoli, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio che formano la coppia dei Brillanti, i Giganti Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi che formano la coppia Italia-Argentina.

Le tappe di Pechino Express 2024

Vietnam, Laos e Sri Lanka sono i tre Paesi che visiteranno le coppie di viaggiatori di Pechino Express 2024 che partiranno dalle regioni settentrionali del Vietnam dove ci sono verdi risaie. I viaggiatori, così, conosceranno una storia antica con una cultura affascinante.

Dopo il via di Costantino Della Gherardesca, i viaggiatori cominceranno a cercare passaggi gratuiti per raggiungere la prima meta. La prima giornata, poi, ci concluderà con la sirena in seguito alla quale le coppie dovranno cercare un rifugio per la notte.