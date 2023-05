Alessandra Drusian attacca Helena all’Isola: “Doppia personalità”/ “Dire a me che non sono una donna!”

Alessandra Drusian torna ad attaccare Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: “Doppia personalità”

Il ritorno di Helena Prestes nel gruppo di naufraghi ancora in gara all’Isola dei Famosi ha creato non pochi malumori. Chi ha più accusato questo ritorno è Alessandra Drusian dei Jalisse, come ha manifestato anche nel corso della diretta stessa. Dopo la puntata, Alessandra si è sfogata in confessionale, ammettendo di aver fatto di tutto per vincere la prova durante la diretta e assicurarsi che la naufraga non tornasse in gara.

Invece Helena ce l’ha fatta: ha battuto Alessandra, Pamela e Cristina, assicurando a se stessa e a Gian Maria di continuare la loro avventura nel gruppo. Così, tornata sulla playa, Alessandra ha deciso di confrontarsi proprio con Sainato, spiegandogli il motivo del suo astio nei confronti della modella brasiliana.

Alessandra Drusian contro Helena: “Dire a me che non sono una donna!”

“Lei ha una doppia personalità, è un mazzo di carte che tiri fuori e non sai quella che ti capita. – ha tuonato la cantante dei Jalisse, continuando – Io non la so prendere o, probabilmente, non c’è empatia tra me e lei. Staremo a vedere questa settimana come si evolverà la situazione. Tutti imparano dai propri errori, ma lei cavolo! Dire a me che non sono una donna…”

Alessandra d’altronde non riesce a perdonare ad Helena le parole dure avute nei suoi confronti prima di lasciare la playa per recarsi sull’isola di Sant’Elena, dov’è rimasta nell’ultima settimana. Al momento appare impossibile una riappacificazione tra le due donne.

