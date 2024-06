Jalisse: “Ci ripresenteremo a Sanremo”/ “La nostra famiglia è stata una fortezza dove ripararci”

I Jalisse, insieme da 32 anni sul palco e sulla vita, a “Di buon mattino” parlano della loro unione che prosegue professionalmente oltre che, ovviamente, nel loro privato, dove hanno costruito una famiglia e dato alla luce due figlie, Angelica ed Aurora. Fabio Ricci, la voce maschile del duo oltre che appunto marito di Alessandra Drusian, spiega: “Abbiamo costruito la nostra fortezza, il nostro castello, anche nel momento in cui noi siamo stati attaccati perché abbiamo visto un Sanremo da indipendenti. Fiumi di parole non piaceva a nessuno eppure ha avuto un grande successo: nel momento in cui c’è stato un attacco abbiamo capito che dovevamo chiudere le porte all’esterno e costruire la nostra famiglia”.

Da quel momento i due si sono concentrati sulla loro famiglia, lasciando al di fuori tutto il resto: “E questo è stato l’impasto della nostra felicità: abbiamo Angelica ed Aurora, le nonne, tutte le persone che ci sono vicine non per forza con legami di sangue. L’artista è vulnerabile ma la famiglia è lo scudo che ti permette di pararti da certe cose”.

Jalisse: “Ci ripresenteremo a Sanremo 2025”

Alessandra Drusian, moglie di Fabio Ricci e padre del duo Jalisse, spiega a “Di buon mattino”: “Ci siamo sposati a San Giovanni Rotondo. Siamo partiti da Roma con due autobus, siamo scesi giù come pellegrini e ci siamo sposati. È stata una cerimonia molto toccante nella chiesa di Padre Pio, con i fedeli presenti: è stata una cerimonia semplice, come la volevamo. La fede, la famiglia, l’unione tra me e Fabio sono state la fortezza e le fondamenta che ci hanno permesso di arrivare a oggi. Ci vuole un attimo a rovinare una famiglia, non è semplice rispettarsi, ascoltarsi… Le insidie sono tante ma cerchiamo di andare avanti e portare avanti ciò che siamo noi, nel lavoro e nella vita”.

I Jalisse, esclusi per 27 volte da Sanremo, ci riproveranno anche quest’anno, come hanno spiegato proprio loro: “Ci ripresenteremo a Sanremo, per la 28esima volta e poi partiremo con un tour itinerante e live dell’Eurosivion Song Contest e faremo Parigi, Londra e poi Australia con tre date e poi finiremo con Stoccolma”.











