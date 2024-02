PERCHE’ I JALISSE NON HANNO RITIRATO PREMIO ‘MIGLIOR LOOK’ A UNA VOCE PER SAN MARINO?/ “Eravamo a 4 km…”

I Jalisse a La Volta Buona: “Quando hanno annunciato i premi speciali eravamo lontani…”

I Jalisse – ospiti nel salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo – sono stati incalzati dalla conduttrice rispetto alla presunta ‘querelle’ per il premio di “Miglior Look” non ritirato a “Una voce per San Marino”. Il duo ha spiegato come di fatto non sia successo nulla di scabroso; la loro assenza è infatti giustificata dalla comunicazione inaspettata dei premi speciali quando buona parte degli artisti era in attesa di scoprire il vincitore osservando la kermesse dal quartier generale.

Jalisse, "Il Paradiso è qui"/ Testo e significato della canzone presentata a Una voce per San Marino 2024

“Noi eravamo all’outlet, nel quartier generale dove tutti gli artisti si riunivano… ci hanno chiamato in ritardo. Eravamo a 4 km di distanza. Noi non lo sapevamo ed eravamo ancora lì a guardare la tv perché stava arrivando il momento delle premiazioni”. Questa la spiegazione dei Jalisse a La Volta Buona del perché non hanno ritirato il premio “Miglior Look” a “Una voce per San Marino. “Ad un certo punto Biggio inizia ad annunciare questi premi speciali, però eravamo tutti lì, nessuno se lo aspettava…”. (agg. Valerio Beck)

I Jalisse, chi sono e carriera/ Il trionfo a Sanremo 1997 con "Fiumi di parole" e il ritorno al Festival

I Jalisse a Una voce per San Marino 2024: l’assenza sul palco per ritirare il premio

I Jalisse saranno oggi pomeriggio ospiti di Caterina Balivo a La volta buona, nella nuova puntata del programma in onda come sempre su Rai 1. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo, dove quest’anno hanno riproposto come ospiti la loro Fiumi di parole dopo tanti anni lontani dall’Ariston, il duo ha sfiorato una ghiotta opportunità a livello internazionale. Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno infatti preso parte al cast de Una voce per San Marino 2024, ma non sono riusciti ad ottenere la vittoria con il loro brano Il Paradiso è qui.

Una voce per San Marino, chi sono i big in gara/ Da Loredana Bertè a Marcella Bella

Il mancato trionfo non ha dunque consentito loro di partecipare all’Eurovision Song Contest 2024, in rappresentanza della piccola Repubblica. Nonostante questo, hanno comunque ben figurato vincendo il premio “Miglior Look” del contest. Tuttavia si è creato un vero e proprio giallo nel corso della finale, quando i due conduttori Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto hanno citato i nomi dei premi assegnati. Al momento dei Jalisse, però, il duo non si è presentato per ritirare il premio e questo ha creato non poco caos sul palco.

Perché i Jalisse non si sono presentati: “Impossibilitati a salire in tempo“

Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto hanno avuto difficoltà a gestire questo piccolo imprevisto, per poi proseguire la conduzione della serata senza ulteriori particolari intoppi. Alla fine, però, ci hanno pensato gli stessi Jalisse a fare chiarezza, spiegando per quale motivo non si sono presentati sul palco di Una voce per San Marino 2024 per ritirare il premio. Il duo ha condiviso nelle ultime ore un post su Instagram, in cui ha spiegato come sono andate le cose.

“Finalmente è appena arrivato il Premio che ieri dovevano consegnarci a @unavocepersanmarino. Precisazione: ieri eravamo con tutti gli artisti al @sanmarinooutlet distante dal teatro dove si svolgeva il Festival e quando Biggio e Melissa hanno comunicato il premio ai Jalisse, noi eravamo pronti, ma distanti e quindi impossibilitati a salire in tempo sul palco per ringraziare“, hanno spiegato. A seguire si sono detti contenti della loro partecipazione, nonostante la mancata vittoria: “Per il 10° posto siamo felici lo stesso, lo scopo è presentare i propri progetti musicali e siamo onorati dei numerosi complimenti ricevuti anche dal Maestro Riccardo Cocciante per il brano Il Paradiso è qui!!! Tutto il resto è vita, amore, serenità e passione!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jalisse (@jalisse_official)













© RIPRODUZIONE RISERVATA