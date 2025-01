Alessandra Drusian, l’amore per Fabio Ricci e l’exploit coi Jalisse. Oggi la cantante…

Cantante e personaggio del mondo dello spettacolo, Alessandra Drusian negli anni si è reinventata più volte, mantenendo sempre fede a se stessa e alla propria passione. Impegnata dal 1990 con il collega e compagno Fabio Ricci, co-fondatore dei Jalisse, si è tolta parecchie soddisfazioni in carriera. Tra tutte la vittoria al Festival di Sanremo nel 1997, con l’unico indimenticabile singolo di grande successo del duo: Fiumi di Parole.

Due anni dopo la vittoria Alessandra Drusian sposa il suo compagno e dalla loro relazione nascono due bambine di nome Angelica e Aurora. Dopo l’exploit nel mondo della musica, Alessandra cerca fortuna nel mondo della recitazione. Arriva quindi il debutto come attrice in Emozioni, una commedia musicale. Successivamente prenderà parte a diversi reality della tv nostrana: da Ora a Mai più e Tale e quale show fino all’Isola dei Famosi.

Da quando hanno vinto il Festival nell’ormai lontanissimo 1997, i Jalisse sognano di tornare a gareggiare nella iconica kermesse sanremese. Ogni anno, però, la loro richiesta non va a buon fine e Alessandra Drusian e Fabio Ricci restano a mani vuote. La stessa sorte si è ripetuta quest’anno, nell’edizione 2025, coi Jalisse che hanno sperato fino all’ultimo di essere in gara, ma anche con Carlo Conti alla conduzione artistica la musica non è cambiata: è arrivata l’esclusione.

“Evvai, non ci siamo, neanche quest’anno siamo a Sanremo! E che ci vuoi fare…”, aveva commentato la coppia, buttandola sul ridere dopo l’ennesimo tentativo a vuoto. Per Alessandra Drusian e il suo Fabio non resterà che la magra consolazione di guardare Sanremo, anziché parteciparvi.